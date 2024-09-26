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Із Сум евакуйовують підопічних геріатричного пансіонату, який обстріляла Росія

30 осіб прибули до Києва, 158 перевели до будинків-інтернатів Сумської області, ще 12 людей забрали рідні.

Із Сум евакуйовують підопічних геріатричного пансіонату, який обстріляла Росія
евакуація підопічних Сумського геріатричного пансіонату
Фото: Сумська ОВА

Із Сум евакуйовують підопічних геріатричного пансіонату, який цього місяця обстріляла Росія.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

У пансіонаті перебувала 221 особа. За інформацією ОВА, 30 людей перевезли до Києва, тут вони проживатимуть у Київському пансіонаті для ветеранів праці.

158 осіб влаштували до будинків-інтернатів Сумської області, ще 12 забрали рідні.

"Наразі вживаються заходи щодо переміщення решти підопічних на постійні місця проживання. Всі постраждалі забезпечені належними умовами проживання", - запевнила обласна адміністрація.

  • Обстріл стався 19 вересня. У результаті російської атаки одна людина загинула, понад десяток були поранені.
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