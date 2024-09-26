Від російських обстрілів отримали поранення двоє мешканців Сумщини

Сьогодні, 26 вересня, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 94 вибухи.

Зокрема, по Дружбівській громаді вдарили FPV-дронами, у результаті чого поранення отримали 2 цивільні особи.

Також FPV-дронами били по Глухівській та Путивльській громадам.

Есманьську громаду ворог атакував з мінометів, FPV-дронами та КАБами, а Миропільську - з мінометів.

КАБами росіяни атакували і Сумську, Свеську та Юнаківську громади.

По Великописарівській, Середино-Будській та Шалигинській громадам армія РФ била мінометами та безпілотниками, а по Білопільській та Хотінській - з артилерії.

Краснопільську громаду окупанти обстрілювали мінометами, артилерією, РСЗВ та дронами, а по Новослобідській - мінометами та КАБами.