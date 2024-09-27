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Росія тримає в Чорному морі два носії "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет

У Середземному морі перебуває один російський носій "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

Росія тримає в Чорному морі два носії "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет
Носій калібрів (архівне фото)

Росія станом на 6:00 27 вересня  тримає в Чорному морі три військові кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебуває один російський носій "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор. 

У липні повідомлялося, що Росія змінила тактику у Чорному та Азовському морях - тепер замість надводних кораблів окупанти роблять ставку на підводні човни.

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