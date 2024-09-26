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Генштаб: найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку

Також ворог активний на Курахівському напрямку.

Генштаб: найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку
93 ОМБр веде вогонь по окупантам
Фото: Пресслужба 93 ОМБр

Станом на 22:00 26 вересня відбулося 181 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 57 авіаударів, скинувши 66 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 729 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Стариці, Тихого та Вовчанська. Бої завершено.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки. Дев’ятнадцять боїв завершено, один – ще триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Торського. На цей час усі 15 бойових зіткнень завершено.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали чотири ворожі наступальні дії у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

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На Краматорському напрямку точилося 10 боїв біля Міньківки, Григорівки та Білої Гори, де наразі продовжуються дві атаки противника.

На Торецькому напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки. Чотирнадцять зіткнень завершено, три – досі тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 39 боїв у районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр. Сили оборони відбили 34 наступальних дій, п’ять – ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 278 окупантів, з них 116 – безповоротно. Також знищено дві ворожі гармати, чотири БпЛА, два окопних РЕБи, три автомобілі та дві одиниці мототехніки. До того ж пошкоджено бронетранспортер, чотири артилерійські системи, два авто та два мотоцикли.

На Курахівському напрямку ворог 34 рази штурмував поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Українські захисники зупинили 27 атак, сім – ще тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки. Чотири бої завершено, один – досі продовжується.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Російські загарбники атакували неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти зазнали поразки, двічі штурмуючи позиції наших військ.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога не припиняє завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На цю мить відомо про 12 авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБів.

На інших напрямках – без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 3 окремої штурмової бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

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