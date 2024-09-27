Росіяни вбили в Херсонській області ще одну людину, 19 поранили

Окупанти били по інфраструктурі та будинках, пошкоджена і машина медиків.

Унаслідок ударів росіян по Херсонській області вчора загинула людина, 19 поранені.

Ворог обстріляв Станіслав, Одрадокам'янку, Тягинку, Веселе, Козацьке, Томину Балку, Костирку, Велетенське, Новодмитрівку, Новоолександрівку, Широку Балку, Софіївку, Зміївку, Новорайськ, Берислав, Антонівку, Нововоронцовку, Білозерку, Придніпровську, Садове, Новотягинку, Архангельське, Бургунку та Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 22 приватних будинки. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, гараж, сільгосптехніку, автівку «швидкої» та приватні автомобілі", – сказав він.