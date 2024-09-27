Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили в Херсонській області ще одну людину, 19 поранили

Окупанти били по інфраструктурі та будинках, пошкоджена і машина медиків. 

Росіяни вбили в Херсонській області ще одну людину, 19 поранили
Фото: EPA/UPG

Унаслідок ударів росіян по Херсонській області вчора загинула людина, 19 поранені.

Ворог обстріляв Станіслав, Одрадокам'янку, Тягинку, Веселе, Козацьке, Томину Балку, Костирку, Велетенське, Новодмитрівку, Новоолександрівку, Широку Балку, Софіївку, Зміївку, Новорайськ, Берислав, Антонівку, Нововоронцовку, Білозерку, Придніпровську, Садове, Новотягинку, Архангельське, Бургунку та Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram

"російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 22 приватних будинки. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, гараж, сільгосптехніку, автівку «швидкої» та приватні автомобілі", – сказав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies