Внаслідок нічної атаки РФ уламки "шахедів" пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині

Без електропостачання залишилися 72 побутових та 22 юридичних споживачів.

У ніч на 28 вересня російська армія атакувала безпілотниками Полтавську область. По ворожих цілях працювала ППО. Уламки збитих безпілотників пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області. Без світла зараз 72 побутових та 22 юридичних споживачів", ідеться у повідомленні.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

У ніч на 28 вересня сили ППО знищили близько 15 ворожих ударних безпілотників, яким РФ намагалася атакувати Київ.