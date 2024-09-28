Росія воює з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей: Зеленський про авіаудари по Сумах

Кількість загиблих внаслідок двох авіаударів по медичних закладах міста збільшилася до восьми людей.

Через авіаційні удари російської армії по лікарні у місті Суми загинули восьмеро людей, 11 постраждали. З медзакладу евакуйовано 113 пацієнтів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл РФ по мирному населенню України.

"Росія вдарила "шахедами" по одній із лікарень міста. Наразі відомо про 8 загиблих. Мої співчуття родинам та близьким. Одинадцятеро людей поранено, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів. Триває рятувальна операція. Ліквідовуємо наслідки, рятуємо життя. Робимо максимум, щоб надати нашим людям необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні Президента.

Зеленський порадив всім, хто "говорить про цю війну" звертати увагу, куди бʼє Росія.

"Вони (росіяни, - ред) воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху", — зазначив Зеленський.