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Партизани розвідали один з російських полігонів в Криму

Росіяни намагаються маскувати полігон у Зарічному.

Партизани розвідали один з російських полігонів в Криму
міцезнаходження полігона РФ в Зарічному
Фото: АТЕШ

Попри обережність та маскування російських окупантів, партизани руху "АТЕШ" розвідали полігон "Ангарський" у тимчасово окупованому Криму.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" зафіксували активні навчання на полігоні 126-ї окремої бригади берегової оборони", — йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, на території полігону виявлено нові оборонні споруди та військова техніка.

Особовий склад доставляють до точки на в'їзді до села, де їх висаджують, після чого вони продовжують рух пішки, а машини залишаються біля дороги.

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