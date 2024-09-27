Червоний хрест відмовився виключати зі свого складу російську організацію, — Лубінець

Міжнародна федерація Червоного хреста відмовилася виключати зі свого складу організацію російського Червоного хреста. Україна планує звернутися до донорів організації щодо скандального рішення.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Уповноважений неодноразово звертався до керівництва та представників Федерації ЧХ щодо поведінки російського товариства. Омбудсман наводив аргументи і факти про їхні ймовірні злочини та вимагав проведення прозорого розслідування дій російського Червоного Хреста та його виключення з Федерації.

"Для цього у квітні МФЧХ створила Наглядову групу Правління, яка мала дослідити діяльність російського Червоного Хреста. Через два тижні після створення цієї Ради, я зустрічався з Президенткою МФЧХ Кейт Форбс, якій передав усі офіційні документи та матеріали, які підтверджують ймовірні злочини російського червоного хреста. Тепер же Федерація опублікувала звіт щодо діяльності РЧХ, у якому не враховано жодного", — наголошує Лубінець.

У звіті Червоного Хреста, зокрема ідеться, що організація фактично визнала окупацію ТОТ Криму, Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей. У тексті підтверджується, що російський Червоний Хрест відвідував тимчасово окуповані території України. Але РЧХ має працювати лише на своїй території.

"Це порушення статуту Федерації зі сторони РЧХ, а також порушення територіальної цілісності України. Такі дії Федерація виправдала “новаторськими підходами” та "гуманітарними" цілями", — наголошує омбудсман.

У звіті відсутня інформація, що російський Червоний Хрест викрав майно Українського Червоного Хреста у тимчасово окупованому Криму. Хоча за цим фактом навіть відкрите кримінальне провадження.

Також Червоний хрест не засудив участь РЧХ у депортації та примусовому переміщенні українських дітей та їхній мілітаризації. У тексті жодного слова про співпрацю РЧХ з окупаційним табором “Артек”, на директора якого наклали санкції за причетність до депортації українських дітей.

Лубінець підкреслює, що попри те, що всі ці дані мала Президентка МФЧХ, вони не враховані. У звіті також йдеться, що російський Червоний Хрест залишається у МФЧХ, а керівник — у правлінні Федерації.

"Наразі розпочинаю кампанію інформування всіх донорів, які фінансують Федерацію. Міжнародні партнери мають звернути увагу, що вони роблять внески на організацію, яка покриває російські злочини. Вважаю, що все фінансування МФЧХ має бути направлене на фінансування національного товариства Червоного Хреста України та реалізацію додаткових програм захисту українців", зазначає омбудсман.

Лубінець наголосив, що МФЧХ перетворилася на "адвоката кривавого російського Червоного Хреста. Той, хто прикриває злочинця, — сам перетворюється на злочинця!".