У Кривому Розі завершили розбір завалів будівлі, яку знищила російська ракета

У Кривому Розі на Дніпропетровщині завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу, який стався 27 вересня.

Про це повідомили у ДСНС.

"Завершено розбір завалів п'ятиповерхової будівлі районного управління Головного управління Національної поліції, що була пошкоджена внаслідок влучання ракети", – зазначили рятувальники.

Унаслідок ворожої атаки загинуло четверо людей, серед яких троє співробітників Національної поліції.

Шестеро людей отримали травми, серед постраждалих – троє поліцейських.