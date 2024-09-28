У Кривому Розі завершили розбір завалів будівлі, яку знищила російська ракета

У Кривому Розі на Дніпропетровщині завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу, який стався 27 вересня.
Про це повідомили у ДСНС.
"Завершено розбір завалів п'ятиповерхової будівлі районного управління Головного управління Національної поліції, що була пошкоджена внаслідок влучання ракети", – зазначили рятувальники.
Унаслідок ворожої атаки загинуло четверо людей, серед яких троє співробітників Національної поліції.
Шестеро людей отримали травми, серед постраждалих – троє поліцейських.
- Уранці 27 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. Унаслідок атаки частково зруйновано пʼятиповерхову будівлю районного управління поліції, пошкоджені розташовані поряд житлові будинки та автомобілі.
- Сьогодні на місці влучання у Кривому Розі під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло чоловіка. Таким чином кількість загиблих зросла до 4.