Костін про “компроміси з РФ” щодо українських територій: поставте себе на місце нашого народу

"Запитайте тих, хто вижив у війні, що вони думають про компроміси".

Ті, хто обговорює, чи і як Україна має йти на компроміс у війні з Росією щодо своїх територій, мають поставити себе на місце українського народу.

Про це генеральний прокурор України Андрій Костін заявив в ефірі телеканалу MSNBC, відповідаючи на запитання про його позицію щодо риторики про те, що Київ не зможе повернути всі свої території.

“Деколи просто радити іншим, українським людям. Вони мають запитати жертв і тих, хто вижив у війні, що вони думають про компроміси”, ‒ заявив він.

Костін додав, що прокурори працюють саме на них і захищають їхні права. “Без забезпечення справедливості ми не можемо досягнути тривалого миру. І цей мир не буде стабільний, без забезпечення справедливості”, ‒ каже генпрокурор.

Він зазначив також, що у цьому Україні допомагають міжнародні механізми правосуддя, зокрема через Міжнародний кримінальний суд. Також йдеться про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії в Україні.

Спецтрибунал за злочин агресії проти України