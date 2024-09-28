Костін про “компроміси з РФ” щодо українських територій: поставте себе на місце нашого народу

Ті, хто обговорює, чи і як Україна має йти на компроміс у війні з Росією щодо своїх територій, мають поставити себе на місце українського народу.
Про це генеральний прокурор України Андрій Костін заявив в ефірі телеканалу MSNBC, відповідаючи на запитання про його позицію щодо риторики про те, що Київ не зможе повернути всі свої території.
“Деколи просто радити іншим, українським людям. Вони мають запитати жертв і тих, хто вижив у війні, що вони думають про компроміси”, ‒ заявив він.
Костін додав, що прокурори працюють саме на них і захищають їхні права. “Без забезпечення справедливості ми не можемо досягнути тривалого миру. І цей мир не буде стабільний, без забезпечення справедливості”, ‒ каже генпрокурор.
Він зазначив також, що у цьому Україні допомагають міжнародні механізми правосуддя, зокрема через Міжнародний кримінальний суд. Також йдеться про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії в Україні.
Спецтрибунал за злочин агресії проти України
- У липні ексміністр юстиції України Денис Малюська заявив, що, можливо, цієї осені вдасться досягнути фінального бачення формату спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Злочин агресії має унікальний режим юрисдикції, окремий від інших злочинів Римського статуту, таких як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Країни, які не є державами-учасницями Міжнародного кримінального суду, виключаються з юрисдикції у частині розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, незалежно від того, чи є вони жертвою агресії чи агресором, за винятком випадку звернення зі сторони Ради безпеки ООН. Враховуючи те, що Росія має право вето на рішення Ради безпеки, таке звернення реалізувати неможливо, тож Міжнародний кримінальний суд не матиме належної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії. Наразі судового органу, який мав би юрисдикцію щодо злочину агресії проти України, не існує. Найвище військово-політичне керівництво Росії без цього органу судити не зможуть.
- Робота над створенням спецтрибуналу, що міг би покарати Путіна та інших винних у розвʼязанні війни, почалася в 2022.
- У січні 2023 Європарламент ухвалив надважливе рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом РФ і Білорусі за злочини в Україні.
- Міжнародний центр розслідування злочину агресії (ICPA) є першим кроком на шляху до трибуналу над російською військово-політичною верхівкою.
- У травні цього року Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу для Росії. Спільну декларацію ухвалили глави МЗС 46 країн-членів Ради Європи під головуванням Ліхтенштейна.
- Наразі в Гаазі щомісяця близько 20 прокурорів та слідчих з різних країн світу напрацьовують матеріали для притягнення до відповідальності за злочин агресії, говорив посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич.