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Генштаб: кількість боїв на фронті сягнула 68, із них 17 - на Курахівському напрямку

На Покровському зафіксували 13 штурмів ворога у районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Лисівки і Селидового.

Генштаб: кількість боїв на фронті сягнула 68, із них 17 - на Курахівському напрямку
українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 29 вересня вже відбулося 68 бойових зіткнень. Окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Кучерівці, Шалигиному, Ободах, Есмані, Студенку та Рев’якиному.

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська. Також загарбники завдали два авіаудари по Вовчанську та Муравському.

На Куп’янському з початку доби точилися шість боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Вишневого, Кучерівки, Кругляківки та Лозової. На цей час продовжуються дві атаки окупантів.

На Лиманському відбулися сім бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Макіївки, Зарічного, Білогорівки та Невського, де наразі триває бій. Крім цього, загарбники запустили шість НАРів у район Новоєгорівки.

На Краматорському відбулося чотири боєзіткнення. Війська РФ намагалися штурмувати наші позиції біля Часового Яру та Білої Гори, де досі продовжується одна атака. До того ж загарбники запустили 18 НАРів по Часовому Яру.

На Торецькому росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки, Торецька та Неліпівки. Половину боєзіткнень завершені, три тривають. Також авіація агресора скинула КАБи біля Катеринівки та Торецька, а також запустила 24 НАРи по Дружбі.

На Покровському противник здійснив 13 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка та Селидове. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 11 атак, два бої продовжуються. 

На Курахівському загарбники атакували 17 разів поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки. Тринадцять спроб просунутися відбили, чотири ще тривають.

На Времівському противник 11 разів штурмував наші позиції біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки. Дев’ять боїв завершені, два досі тривають. Крім цього, залучивши авіацію, загарбники били НАРами у райони населених пунктів Рівнопіль, Новодарівка та Золота Нива.

На Оріхівському відбулися три боєзіткнення. Ворог проводив наступальні дії у районі Новоданилівки. Також противник завдав три авіаційні удари по Запоріжжю та Малій Токмачці.

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