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​Кабмін із 1 жовтня зняв заборону для органів влади використовувати кондиціонери та зовнішнє освітлення

Термін заборони скорочено з 31 грудня до 30 вересня цього року.

​Кабмін із 1 жовтня зняв заборону для органів влади використовувати кондиціонери та зовнішнє освітлення
Уряд
Фото: Кабмін

Термін заборони на використання кондиціонерів і зовнішнього освітлення для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і підконтрольних державі підприємств скорочено з 31 грудня до 30 вересня цього року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як ідеться в постанові Кабінету Міністрів №910 від 26 вересня, розміщеній на урядовому порталі, термін рекомендації заощаджувати електроенергію в такий спосіб Верховній Раді, Офісу президента, органам судової влади, Офісу генерального прокурора, правоохоронним органам, Нацбанку, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування також скорочено з кінця року до кінця вересня.

Як повідомлялося, уряд запровадив заборону на використання кондиціонерів і зовнішнього освітлення для органів влади 7 червня цього року після виникнення дефіциту в енергосистемі через нову серію російських ударів по ній.

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