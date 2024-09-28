Станом на 20:00, 28 вересня внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей, повідомляє Сумська ОВА.
Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані. 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.
Усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена ворогом, евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я.
Постраждалим людям надано необхідну допомогу і забезпечено відповідні умови перебування з урахуванням поранень та діагнозів.
- У Сумській громаді оголосили Дні жалоби за загиблими через удар РФ по лікарні. Дні жалоби оголосили 29 та 30 вересня.
- Через повторну російську атаку на Сумщині загинув поліцейський. Російські терористи завдали повторного авіаційного удару по обласному центру, коли на місце події вже прибули поліцейські.