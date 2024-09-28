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Удар по Сумах: кількість жертв зросла до 10, поранених – до 22

Госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані. 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.

Удар по Сумах: кількість жертв зросла до 10, поранених – до 22
Фото: Сумська ОВА

Станом на 20:00, 28 вересня внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей, повідомляє Сумська ОВА. 

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані. 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.

Усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена ворогом, евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я.

Постраждалим людям надано необхідну допомогу і забезпечено відповідні умови перебування  з урахуванням поранень та діагнозів.

  • У Сумській громаді оголосили Дні жалоби за загиблими через удар РФ по лікарні. Дні жалоби оголосили 29 та 30 вересня.
  • Через повторну російську атаку на Сумщині загинув поліцейський. Російські терористи завдали повторного авіаційного удару по обласному центру, коли на місце події вже прибули поліцейські.
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