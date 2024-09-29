Сили ППО вночі знищили 15 ворожих "Шахедів"

В ніч на 29 вересня РФ ааткувала Україну 22 "Шахедами". Сили протиповітряної оборони знищили 15 ворожих цілей.

Про це повідомляють військово-повітряні сили України.

Уночі 29 вересня противник випустив по Україні 22 ударних БпЛА типу "Shahed" з районів Єйська, Курська і Чауда.

"В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БпЛА у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків", — повідомили у повітряних силах.