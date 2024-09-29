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Президент США Байден заявив, що "Україна виграє цю війну"

Американський президент запевнив нашу державу у підтримці.

Президент США Байден заявив, що "Україна виграє цю війну"
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Україна виграє у війні з Росією.

Такий допис з'явився на сторінці президента США Джозефа Байдена у соцмережі Х.

Байден запевнив, що Штати продовжать свою підтримку наші державі.

"Україна виграє цю війну. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з ними на кожному кроці", - зазначив американський президент.

Байден зазначив, що США даватимуть Києву підтримку на шляху до НАТО і ЄС.

  • Днями Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки і мав зустрічі з президентом Байденом, а також кандидатами у лідери США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Український президент представляв їм і Конгресу план перемоги України. Також ішлося про отримання дозволу бити західною зброєю по військових цілях у Росії.
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