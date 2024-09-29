Україна виграє у війні з Росією.

Такий допис з'явився на сторінці президента США Джозефа Байдена у соцмережі Х.

Ukraine will win this war.



And the United States will continue to stand beside them every step of the way. pic.twitter.com/Sb3c08eC6s — President Biden (@POTUS) September 29, 2024

Байден запевнив, що Штати продовжать свою підтримку наші державі.

"Україна виграє цю війну. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з ними на кожному кроці", - зазначив американський президент.

Байден зазначив, що США даватимуть Києву підтримку на шляху до НАТО і ЄС.