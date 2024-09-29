Україна виграє у війні з Росією.
Такий допис з'явився на сторінці президента США Джозефа Байдена у соцмережі Х.
Ukraine will win this war.— President Biden (@POTUS) September 29, 2024
And the United States will continue to stand beside them every step of the way. pic.twitter.com/Sb3c08eC6s
Байден запевнив, що Штати продовжать свою підтримку наші державі.
"Україна виграє цю війну. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з ними на кожному кроці", - зазначив американський президент.
Байден зазначив, що США даватимуть Києву підтримку на шляху до НАТО і ЄС.
- Днями Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки і мав зустрічі з президентом Байденом, а також кандидатами у лідери США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Український президент представляв їм і Конгресу план перемоги України. Також ішлося про отримання дозволу бити західною зброєю по військових цілях у Росії.