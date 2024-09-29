ЦАХАЛ: знищена штаб-квартира "Хезболли" була розташована за 53 метри від школи ООН

Знищена 27 вересня у Бейруті підземна штаб-квартира "Хезболли" була розташована за 53 метри від школи ООН.
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.
У ЦАХАЛі повідомили, що крім лідера угруповання Хасана Насралли вдалося ліквідувати ще понад 20 терористів-керівників.
"Це недвозначно доводить, що "Хезболла" ховається серед мирних жителів, наражаючи на небезпеку життя народу Лівану", - заявили у ЦАХАЛі.
Times of Israel пише, що за інформацією військових, серед убитих терористів були:
- командувач Південного фронту "Хезболли" Алі Каракі;
- начальник особистої охорони Насралли Ібрагім Хусейн Джазіні;
- радник Насралли Самір Тауфік Діб;
- відповідальний за нарощування сил угруповання Абд аль-Амір Мухаммад Саблін;
- відповідальний за вогневі потужності Алі Наїф Аюб та інші.
В Армії оборони Ізраїлю стверджують, що Джазіні та Діб були одними з найближчих до Насралли людей.
- "Хезболла" згодом підтвердила смерть Насралли.
- Ізраїль заявив, що під час удару по Бейруту також ліквідував високопоставленого керівника розвідки “Хезболли”, а вночі 29 вересня відбулася атака по десятках об'єкті терористичного угруповання у Лівані.