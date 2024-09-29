ЦАХАЛ: знищена штаб-квартира "Хезболли" була розташована за 53 метри від школи ООН

"Хезболла" ховається серед мирних жителів, наражаючи на небезпеку життя народу Лівану", - заявили в Армії оборони Ізраїлю.

мапа частини території у Бейруті, де знищили штаб-квартиру "Хезболли"

Знищена 27 вересня у Бейруті підземна штаб-квартира "Хезболли" була розташована за 53 метри від школи ООН.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

У ЦАХАЛі повідомили, що крім лідера угруповання Хасана Насралли вдалося ліквідувати ще понад 20 терористів-керівників.

"Це недвозначно доводить, що "Хезболла" ховається серед мирних жителів, наражаючи на небезпеку життя народу Лівану", - заявили у ЦАХАЛі.

Times of Israel пише, що за інформацією військових, серед убитих терористів були:

командувач Південного фронту "Хезболли" Алі Каракі;

начальник особистої охорони Насралли Ібрагім Хусейн Джазіні;

радник Насралли Самір Тауфік Діб;

відповідальний за нарощування сил угруповання Абд аль-Амір Мухаммад Саблін;

відповідальний за вогневі потужності Алі Наїф Аюб та інші.

В Армії оборони Ізраїлю стверджують, що Джазіні та Діб були одними з найближчих до Насралли людей.