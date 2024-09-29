Deep State: росіяни продовжують тиснути на Вугледар

Ворог намагається закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, туди вже забігає російська піхота.

Росіяни продовжують тиснути на Вугледар.

Як повідомляють аналітики Deep State, після взяття шахти "Південнодонбаська №1" росіяни з боку дач просуваються в східну частину Вугледару і намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, туди вже забігає піхота.

Також фіксують спроби тиску із правого флангу. Наразі до міста ворог не дібрався.

Для взяття Вугледару окупанти залучили додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів, зокрема, підрозділи БпЛА, які активно працюють дронами.

Водночас із наступом піхоти росіяни знищують місто постійними обстрілами. За попередньою інформацією, дорога на Богоявленку взята під вогневий контроль. Тривають спроби окупантів просунутися з боку Водяного.