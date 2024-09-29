Головне за неділю, 29 вересня: атака дронів на вокзал на Сумщині, наслідки удару по Запоріжжю, обстріл Нікополя

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, ураження арсеналу в Котлубані. Яким запам’ятається 949-й день повномасштабної війни.

Обстріл Богуславки на Харківщині 29 вересня 2024 року

У неділю, 29 вересня, російська армія атакувала FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині. Внаслідок обстрілу поранень зазнали люди, пошкоджений потяг, повідомляє прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 29 вересня близько 13:15 окупанти здійснили обстріл з використанням, за попередніми даними, FPV-дронів залізничної станції в м. Хутір-Мийлівський (Дружба) Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога отримали поранення машиніст потяга та працівник залізничного вокзалу.

Нагадаємо, 28 вересня внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей, поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані. 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.

29 вересня вранці російська армія завдала масованих авіаударів по житловій забудові Запоріжжя. Зафіксовано 13 авіаударів.

Станом на 14:00 до медиків звернулися вже 16 людей, які постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя.

Увечері 29 вересня росіяни з артилерії обстріляли Нікополь.

Унаслідок атаки окупантів загинула 80-річна жінка. Крім того, поранення отримав чоловік, його забрали до лікарні. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач.

Унаслідок спільної операції Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Збройних сил, ССО та СЗР у ніч на 29 вересня було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів в Котлубані Волгоградської області Росії.

Про це повідомили джерела Суспільного в українській розвідці. За наданою інформацією, 29 вересня близько 2:30 арсенал атакували за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Зазначається, що відстань до цілі — понад 600 кілометрів.

"Унаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів російської армії", — повідомило джерело.

Україна і партнери готуються до "Рамштайну" і посилення тиску на Росію через, зокрема, санкції.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав Володимир Зеленський.

"Вже команди – наша й партнерів – почали готуватись до «Рамштайну». За півтора тижня, у жовтні на «Рамштайні» ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру", - сказав глава держави.

Президент повідомив, що близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України.

"І це – постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії", - наголосив Зеленський.

Україна виграє у війні з Росією. Такий допис з'явився на сторінці президента США Джозефа Байдена у соцмережі Х.

Байден запевнив, що Штати продовжать свою підтримку наші державі. "Україна виграє цю війну. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з ними на кожному кроці", - зазначив американський президент.

Він також зазначив, що США надаватимуть Києву підтримку на шляху до НАТО і ЄС.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!