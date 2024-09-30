Захисники ліквідували 1250 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.24 орієнтовно склали:

Про це повідомили у Генштабі.

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1250 російських окупантів, 27 артилерійських систем ворога, 53 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 16 одиниць спецтехніки.

Від початку вторгнення російська армія втратила 653 060 солдатів.

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