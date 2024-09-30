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Захисники ліквідували 1250 окупантів упродовж доби

Від початку вторгнення російська армія втратила 653 060 солдатів.

Захисники ліквідували 1250 окупантів упродовж доби
Танк ЗСУ на захисті України
Фото: 128 ОГШБр

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1250 російських окупантів, 27 артилерійських систем ворога, 53 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 16 одиниць спецтехніки.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 653 060 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 8874 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17503 (+27) од,
  • артилерійських систем – 18822 (+27) од,
  • РСЗВ – 1204 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 963 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16224 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25548 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3313 (+16).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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