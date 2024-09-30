"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України

За даними "Цензор.НЕТ", у Чехії затримали одного з фігурантів справи про зірвану закупівлю боєприпасів для України – Олексія Хорошаєва. Співрозмовники журналістів у правоохоронних органах повідомили, що Хорошаєв перебуває під вартою з 5 вересня.

За словами джерела, "його оточення сподівається, що він швидко вийде. А чехи кажуть, що сидітиме, поки все не розплутають". Хорошаєва в Україні вважають співорганізатором злочинної схеми на "Львівському арсеналі".

Хорошаєв до повномасштабного вторгнення працював у державному спецімпортері "Прогрес". На початку повномасштабного вторгнення він був за кордоном та увійшов до керівних органів компанії Sevotech – фірмі, що мала поставити боєприпаси "Львівському арсеналу".

За даними слідства, Хорошаєв як представник наглядової ради Sevotech вирішив привласнити кошти, виділені на закупівлю боєприпасів. Для цього він нібито створив організовану групу, до складу якої входив тодішній посадовець українського Міноборони Лієв (саме він підписував угоду під міноборони).

До наглядової ради цієї фірми входив ще один українцець, Владислав Кліщар, який декілька тижнів тому отримав підозру за розкрадання коштів по іншій справі.

Справа Львівського арсеналу

Це справа про привласнення 1,5 млрд гривень, виділених на закупівлю 100 000 мінометних пострілів. У серпні 2022 уклали відповідний контракт з "Львівським арсеналом". МО перерахувало цій фірмі кошти за боєприпаси, а та, зі свого боку, переслала кошти іншій, іноземній, компанії, а та – ще іншій. На рахунках останньої ці кошти і зникли, а жодного боєприпасу так і не поставили.

У листопаді 2022 журналісти hromadske опублікували матеріал про зірвані закупівлі боєприпасів для Міноборони. За даними медіа, в схемі постачання були фірми, які могли бути так званими прокладками. Журналісти пояснили, що за кілька місяців до угоди з Міноборони, у серпні 2022-го, "Львівський Арсенал" уклав контракт зі словацькою компанією Sevotech, яка не є великим гравцем ринку озброєнь, але присутня на ньому вже 20 років. Sevotech повинен був привезти 100 тисяч мін в Україну майже за 1,5 млрд грн. "Львівський арсенал" же мав тільки отримати кошти від Міністерства й перерахувати їх далі, залишивши собі 3% – рівно стільки, скільки було дозволено постановою Кабміну. "Львівський арсенал" отримав понад 1 мільярд передоплати, частину з яких потім перерахувала своєму посереднику Sevotech. А більшість суми пішла на рахунки ще одного посередника, і там ці гроші зникли.

Цього року СБУ оголосила підозри п'ятьом людям за розкрадання коштів на закупівлі снарядів. Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури. За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, підозри отримали Лієв, керівник Департаменту військово-технічної політики Тоомас Нахкур і голова "Львівського арсеналу" Юрій Збітнєв.