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Росіяни застосовують важку вогнеметну систему і КАБи поблизу заводу у Вовчанську, - ЗСУ

Певної тактичної цілі агрегатний завод для окупантів не має, але його втрата була для них "дуже потужним іміджевим ударом".

Росіяни застосовують важку вогнеметну систему і КАБи поблизу заводу у Вовчанську, - ЗСУ
Вовчанськ, наслідки (архівне фото)
Фото: EPA-EFE/ГЕОРГІЙ ІВАНЧЕНКО

Російські війська намагаються застосовувати важку вогнеметну систему та скидають КАБи в локації Вовчанського агрегатного заводу.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, передає "Радіо Свобода".

"Вони (російські військові, - ред.) намагаються наразі застосовувати в тій локації (агрегатний завод у Вовчанську, - ред.) максимальний спектр озброєння. Застосовують і важку вогнеметну систему, і скидають КАБи", - зазначив речник.

За його словами, ситуація на території Вовчанського агрегатного заводу після його звільнення найбільш напружена та складна через те, що підприємство стало метою номер один для противника.

Речник зазначив, що певної тактичної цілі агрегатний завод для росіян не має, але втрата цього об’єкту була для них "дуже потужним іміджевим ударом".

  • У червні очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські військові у Вовчанську лишаються заблокованими на одному з промислових підприємств. 
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