Партизани здійснили диверсію на ключовій гілці російської залізниці у Курській області

У Курській області Росії партизани провели диверсію і підірвали релейну шафу на одній із ключових залізничних гілок.

Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

Через цю РФ везе техніку та боєприпаси на курский напрямок фронту. Ця залізнична лінія має стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання російської армії на передовій.

Порушення її роботи послаблює логістичну підтримку та ускладнює транспортування важливої військової техніки.

"Поки ВС Росії продовжують почуватися в безпеці, ми продовжуємо завдавати ударів по їх життєво важливій інфраструктурі", – наголосили партизани.