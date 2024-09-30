Покровський напрямок знову став лідером за тижневою кількістю зіткнень

Порівняно з позаминулим тижнем, минулого атак поменшало на Лиманському, Сіверському, Торецькому, Покровському, Курахівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Протягом тижня в Україні відбулося 1180 бойових зіткнень (менше ніж попереднього), а за вчора – ще 153. Росія зосереджує основні зусилля на Покровському, Лиманському, Курахівському, Куп'янському та Торецькому напрямках, де тривають важкі бої. Окупанти завдали 23 ракетні удари (41 ракета), 507 авіаударів (майже 800 КАБ), провели понад 34 800 обстрілів (майже 1200 – з реактивних систем залпового вогню).

У прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей росіяни проводять диверісйько-розвідувальну діяльність , обстріли зі своєї території, повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій у ефірі телемарафону. На Харківському напрямку відбулося 25 атак, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ, Тихе.

"Сили оборони України стійко утримували позиції та проводили активні дії. Зокрема, у Вовчанську наші воїни зачистили агрегатний завод", – розповів речник.

На Куп'янському росіяни штурмували в основному біля Лозової, Андріївки, Синьківки, Глушківки, Кучерівки, Табаївки, Вишневого, Колісниківки, Піщаного, Стельмахівки, Кругляківки та Лозової. Загалом було 98 атак.

На Лиманському напрямку захисники зупинили 128 штурмів противника. Росіяни концентрувалися у районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка, Чернещина, Дружелюбівка, Новосадове, Діброва, Торське, Зарічне, Новолюбівка, Терни і Дронівка.

На Сіверському напрямку захисники відбивали 15 штурмів ворога, зокрема, в районі Виїмки, Федорівки, Верхньокам'янського і Білогорівки.

На Краматорському напрямку оборонці відбивали 66 атак. Найактивнішим ворог був у районах Калинівки, Кліщіївки, Ступочок, Білої гори, Предтечиного, Маньківки, Часового Яру і Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог ішов на 81 штурм у районах населених пунктів Дачне, Торецьк, Щербинівка, Нелипівка, Нью-Йорк, Леонідівка.

На Покровському напрямку кількість атак окупантів найбільша – 272. Росіяни штурмували поблизу Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецького, Гродівки, Новогродівки, Селидового, Лисівки, Костянтинівки, Маринівки, Миролюбівки, Журавки, Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку зафіксовано 176 штурмів. Бойові зіткнення були6 зокрема, в районі населених пунктів Українське, Гірник, Цукурине, Желанне Друге, Георгіївка, Катеринівка, Костянтинівка, Дальне, Миколаївка, Парасковіївка.

На Времівському напрямку було 64 атаки загарбників у районі Вугледара, Павлівки, Катеринівки, Водяного, Богоявленки.

На Гуляйпільському росіяни вдалися до однієї атаки піхотою поблизу Новодарівки.

На Оріхівському росіяни 15 разів атакували поблизу Роботиного, Новоандріївки, Малих Щербаків і Кам'янського.

На Придніпровському росіяни намагалися витіснити захисників з островів на Дніпрі – було 17 атак.