Через російську атаку на Миколаївщині "Укрзалізниця" обмежила рух потяга

Перегін Долинська — Миколаїв закрили для руху поїздів з міркувань безпеки.

Сьогодні, 30 вересня, уночі у зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області "Укрзалізниця" закрила для руху потягів перегін Долинська – Миколаїв.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

Тому поїзд 121/122 Київ – Миколаїв курсує тільки до ст. Долинська, звідки о 08:00 вирушив перший автобусний трансфер до Херсона та Миколаєва.

Зворотний рейс до Києва ввечері так само планують організувати із автобусними трансферами від херсонського (16:40) та миколаївського вокзалів (21:46) із посадкою до вагонів по станції Долинська.