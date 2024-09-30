На Сумщині через атаки РФ поранені дев'ятеро цивільних

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Упродовж доби через російські обстріли на Сумщині постраждали дев'ятеро цивільних.

Про це повідомили у Нацполіції.

Минулої доби ворог завдав 280 ударів по території Сумської області. Росіяни обстріляли 50 населених пунктів із різних видів зброї.

Пошкоджено три багатоквартирних будинки, п’ять приватних житлових будинків, а також локомотив, вантажний транспортний засіб, гараж, літню кухню, господарчу споруду та газопровід.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Сумщини

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Сумщини

За даними фактами слідчими поліції розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

29 вересня російська армія атакувала FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині. Внаслідок обстрілу поранень зазнали люди, пошкоджений потяг.