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На Сумщині через атаки РФ поранені дев'ятеро цивільних

Росіяни обстріляли 50 населених пунктів із різних видів зброї.

На Сумщині через атаки РФ поранені дев'ятеро цивільних
Наслідки обстрілу Сумщини
Фото: Нацполіція

Упродовж доби через російські обстріли на Сумщині постраждали дев'ятеро цивільних.

Про це повідомили у Нацполіції.

Минулої доби ворог завдав 280 ударів по території Сумської області. Росіяни обстріляли 50 населених пунктів із різних видів зброї.

Пошкоджено три багатоквартирних будинки, п’ять приватних житлових будинків, а також локомотив, вантажний транспортний засіб, гараж, літню кухню, господарчу споруду та газопровід.

Наслідки обстрілу Сумщини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Сумщини
Наслідки обстрілу Сумщини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Сумщини

За даними фактами слідчими поліції розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

29 вересня російська армія атакувала FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині. Внаслідок обстрілу поранень зазнали люди, пошкоджений потяг.

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