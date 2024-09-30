На Сумщині через атаки РФ поранені дев'ятеро цивільних

Упродовж доби через російські обстріли на Сумщині постраждали дев'ятеро цивільних.
Про це повідомили у Нацполіції.
Минулої доби ворог завдав 280 ударів по території Сумської області. Росіяни обстріляли 50 населених пунктів із різних видів зброї.
Пошкоджено три багатоквартирних будинки, п’ять приватних житлових будинків, а також локомотив, вантажний транспортний засіб, гараж, літню кухню, господарчу споруду та газопровід.
За даними фактами слідчими поліції розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.
29 вересня російська армія атакувала FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині. Внаслідок обстрілу поранень зазнали люди, пошкоджений потяг.