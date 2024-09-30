Під ворожим обстрілом опинився Станіслав Херсонської області

У понеділок, 30 вересня, російська армія атакувала з дрона місто Станіслав на Херсонщині. Двоє цивільних зазнали травм.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Після обіду під ударом російського БпЛА опинився Станіслав. Через атаку ворожого дрона постраждала 44-річна жінка та 46-річний чоловік, які перебували у приміщенні", — ідеться у повідомленні.

Люди дістали вибухові травми і контузії. Потерпілим надали меддопомогу.