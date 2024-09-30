​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
ЦПД: у Волгоградській області атакований арсенал з іранською балістикою
ЦПД: у Волгоградській області атакований арсенал з іранською балістикою
​Президента Польщі хочуть притягнути до відповідальності через коментар до фільму про біженців
​Президента Польщі хочуть притягнути до відповідальності через коментар до фільму про біженців
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
ГоловнаСуспільствоВійна

Під ворожим обстрілом опинився Станіслав Херсонської області

Росіяни скинули вибухівку з дрона.

Під ворожим обстрілом опинився Станіслав Херсонської області
Росіяни обстріляли будівлю дитсадка на Херсонщині
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

У понеділок, 30 вересня, російська армія атакувала з дрона місто Станіслав на Херсонщині. Двоє цивільних зазнали травм.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Після обіду під ударом російського БпЛА опинився Станіслав. Через атаку ворожого дрона постраждала 44-річна жінка та 46-річний чоловік, які перебували у приміщенні", — ідеться у повідомленні. 

Люди дістали вибухові травми і контузії. Потерпілим надали меддопомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies