Російська армія вдарила по Мирнограду на Донеччині

У понеділок, 30 вересня, російська армія обстріляла місто Мирноград на Донеччині. Через ворожий обстріл одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.
Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.
"Внаслідок російського обстрілу у Мирнограді загинула 1 людина, ще 1 отримала поранення. Також під час ворожої атаки було пошкоджено 2 багатоквартирних будинки", — йдеться у повідомленні.
Постраждалий зазнав осколкового поранення лівої голені. Його госпіталізували.
- Упродовж доби на Донеччині через російські атаки загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.