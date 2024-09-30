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Російська армія вдарила по Мирнограду на Донеччині

Через атаку РФ є загиблі та поранені. Відомо про руйнування.

Російська армія вдарила по Мирнограду на Донеччині
обстріл Мирнограда
Фото: ДСНС Донецької області

У понеділок, 30 вересня, російська армія обстріляла місто Мирноград на Донеччині. Через ворожий обстріл одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

"Внаслідок російського обстрілу у Мирнограді загинула 1 людина, ще 1 отримала поранення. Також під час ворожої атаки було пошкоджено 2 багатоквартирних будинки", — йдеться у повідомленні.

Постраждалий зазнав осколкового поранення лівої голені. Його госпіталізували.

  • Упродовж доби на Донеччині через російські атаки загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. 
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