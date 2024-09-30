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У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко

Він не дожив трохи більше двох тижнів до свого 29-річчя. 

У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Євгеній Лемешенко
Фото: Комітет ВРУ

На фронті загинув командир  елітної групи Сил спеціальних операцій, вчитель фізичного виховання та тренер з рукопашного бою Євгеній Лемешенко.

Про це повідомив комітет молоді та спорту Верховної Ради. 

Євгеній віддав своє життя під час виконання бойового завдання в Курській області рф 16 вересня 2024 року. Він не дожив трохи більше двох тижнів до свого 29-річчя. 

Колектив Комітету з питань молоді і спорту висловлює щирі співчуття родині та близьким. 

Євгеній народився 5 жовтня 1995 року у Світловодську, Кіровоградської області, та більшу частину свого життя провів у місті Фастів на Київщині. Закінчивши навчання в Національному університеті харчових технологій та Університеті Григорія Сковороди, він працював вчителем фізичного виховання у Фастівському ліцеї №7. Він був не лише талановитим педагогом, але й досвідченим тренером з рукопашного бою, що виховав не одне покоління молодих спортсменів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Євгеній став на захист України спочатку у складі тероборони, а згодом пройшов відбір до Сил спеціальних операцій і очолив групу.  

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