У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко

Він не дожив трохи більше двох тижнів до свого 29-річчя.

На фронті загинув командир елітної групи Сил спеціальних операцій, вчитель фізичного виховання та тренер з рукопашного бою Євгеній Лемешенко.

Про це повідомив комітет молоді та спорту Верховної Ради.

Євгеній віддав своє життя під час виконання бойового завдання в Курській області рф 16 вересня 2024 року. Він не дожив трохи більше двох тижнів до свого 29-річчя.

Колектив Комітету з питань молоді і спорту висловлює щирі співчуття родині та близьким.

Євгеній народився 5 жовтня 1995 року у Світловодську, Кіровоградської області, та більшу частину свого життя провів у місті Фастів на Київщині. Закінчивши навчання в Національному університеті харчових технологій та Університеті Григорія Сковороди, він працював вчителем фізичного виховання у Фастівському ліцеї №7. Він був не лише талановитим педагогом, але й досвідченим тренером з рукопашного бою, що виховав не одне покоління молодих спортсменів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Євгеній став на захист України спочатку у складі тероборони, а згодом пройшов відбір до Сил спеціальних операцій і очолив групу.