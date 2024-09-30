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В Івано-Франківську дівчина та її сусід "заробляли" на спалюванні машин військових

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

В Івано-Франківську дівчина та її сусід "заробляли" на спалюванні машин військових
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали 24-річну дівчину та її 40-річного сусіда, які працювали на російські спецслужби і підпалювали авто військових в Івано-Франківську.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Фігурантами виявилися 24-річна місцева жителька та її 40-річний сусід, які шукали швидкого заробітку в інтернеті. У результаті на жінку вийшов ворожий представник і запропонував гроші в обмін на співпрацю", — ідеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Головними цілями "паліїв" були військові авто, які знаходилися на техобслуговуванні на Прикарпатті після виконання бойових завдань на фронті.

24-річна дівчина залучила спільника до "справи". Зловмисник дотримувався заходів конспірації: діяв вночі, ховав обличчя та одягав захисні рукавиці.

Підпалювача та його спільницю затримали по гарячих слідах після підпалу камуфльованого мікроавтобуса.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для координації своїх злочинних дій та спілкування із замовником.

Фото: СБУ

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом поплічникам рф про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

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