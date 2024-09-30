В Івано-Франківську дівчина та її сусід "заробляли" на спалюванні машин військових

Служба безпеки та Національна поліція затримали 24-річну дівчину та її 40-річного сусіда, які працювали на російські спецслужби і підпалювали авто військових в Івано-Франківську.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Фігурантами виявилися 24-річна місцева жителька та її 40-річний сусід, які шукали швидкого заробітку в інтернеті. У результаті на жінку вийшов ворожий представник і запропонував гроші в обмін на співпрацю", — ідеться у повідомленні.
Головними цілями "паліїв" були військові авто, які знаходилися на техобслуговуванні на Прикарпатті після виконання бойових завдань на фронті.
24-річна дівчина залучила спільника до "справи". Зловмисник дотримувався заходів конспірації: діяв вночі, ховав обличчя та одягав захисні рукавиці.
Підпалювача та його спільницю затримали по гарячих слідах після підпалу камуфльованого мікроавтобуса.
Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для координації своїх злочинних дій та спілкування із замовником.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом поплічникам рф про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.