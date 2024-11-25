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Reuters: КНДР розширює виробництво ракет, які Росія застосовує під час обстрілів України

Південнокорейська компанія з обробки супутникових зображень SI Analytics також підтвердила нове будівництва на заводі КНДР.

Reuters: КНДР розширює виробництво ракет, які Росія застосовує під час обстрілів України
Фото: EPA/UPG

Північна Корея розширює комплекс з виробництва ракет малої дальності, які Росія використовує під час обстрілів України. Ймовірно ідеться про виробництво ракет типу  KN-23.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на висновки дослідників американського аналітичного центру CNS.

Як пише агентство, Північна Корея, ймовірно, розширила завод із виробництва ракет KN-23, які Росія застосовує для атак по Україні. 

Завод, відомий як завод 11 лютого, є частиною машинного комплексу Ryongsong у місті Хамхунг, другому за величиною в Північній Кореї. Сем Лейр, науковий співробітник Центру досліджень нерозповсюдження Джеймса Мартіна (CNS) зазначає, що це єдиний завод, який, як відомо, виробляє твердопаливні балістичні ракети класу Hwasong-11, відомі на Заході як KN-23.

Під час аналізу супутникових знімків компанії Planet Labs, дослідники помітили ознаки будівництва додаткового складального цеху і житлового комплексу для, ймовірно, робітників. Також було прибрано занедбаний мостовий кран, який заважав входу в тунель, зазначив Лер.

Також, ймовірно, Пхеньян займається покращенням входів у деякі підземні приміщення комплексу.

За словами Лера, занедбаний мостовий кран, який знаходився перед входом у тунель і заважав вільному доступу, було прибрано, що дозволяє припустити, що вони, можливо, зосередили увагу на цій частині об'єкта.

Представництво Північної Кореї в ООН відмовилося коментувати інформацію.

"Ми розглядаємо це як припущення про те, що вони значно збільшують чи намагаються значно збільшити продуктивність цього заводу", – сказав Лер.

Нова складальна будівля приблизно на 60–70% менша за будівлю, яка використовувалася раніше для збирання ракет.

У 2023 році державні ЗМІ опублікували фотографії, на яких північнокорейський лідер Кім Чен Ин йде по нових будівлях комплексу в Хамхіні, де, за словами аналітиків, робітники збирають хвостові частини і носові обтічники для ракети, ймовірно KN-23.

За інформацією Reuters, північнокорейське інформагентство KCNA повідомило, що на заводі "Рьонсон" ведуться будівельні роботи. У листопаді агентство зазначило, що підприємство "просувається вперед для досягнення мети модернізації на 2024 рік".

Повідомлялося про перебудову виробничих потужностей, встановлення обладнання в механічних цехах та цеху лиття сталі.

Південнокорейська компанія з обробки супутникових зображень SI Analytics також підтвердила факт нового ймовірного будівництва на заводі КНДР. За її інформацією, частину конструкцій біля зони навантаження можуть використовувати, щоб приховувати у майбутньому діяльність заводу від супутників.

"З огляду на наявність численних будівельних матеріалів, транспортних засобів та відкритих вантажних вагонів з матеріалами навколо майданчика будівництво, мабуть, просувається швидко", – заявила компанія.

Також SI Analytics виявила ознаки нового будівництва у сусідньому комплексі Vinalon 8 February. Імовірно, там виробляють паливо для балістичних ракет.

У компанії також вказали, що будівництво може бути спрямоване на збільшення виробництва твердого палива або UDMH, важливого рідкого палива для ракетних двигунів.

  • У північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24, якими Росія б'є по Україні виявили компоненти іноземного виробництва 2023 року випуску.
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