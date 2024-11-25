Bloomberg: Росія продовжує перевалку нафту на танкерах біля узбережжя Греції

Росія продовжує перевалку нафту на танкерах біля узбережжя Греції навіть після того, як Афіни почали військово-морські навчання, аби заблокувати перевантаження продукту, пише Bloomberg.
Згідно з даними аналітичної компанії Vortexa, біля островів Лесбос і Хіос в Егейському морі перевантажується близько 1 мільйона барелів на місяць дизельного палива, мазуту та інших нафтопродуктів.
Перевалка відбувається поблизу Лаконської затоки, але значно меншими обсягами після початку військово-морських навчань. Маневри залишили неушкодженою вузьку ділянку води, і саме там перевантажують нафту.
Перевалки також стали регулярними з травня біля італійського порту Аугуста, коли грецький флот почав свої навчання. 14 листопада навчання продовжили до середини березня.
Зростання перевезень російської нафти та перевалки палива з танкера та танкер в Європі та навколо неї викликало занепокоєння серед екологів щодо безпеки та страхування суден, задіяних у перевалках. Перевалка іноді здійснюється таємно з вимкненими або фальсифікованими цифровими маяками відстеження, що допомагає приховати походження нафти і обійти санкції.
- Сьогодні стало відомо, що Лондон оголосив про запровадження найбільшого британського пакета санкцій проти 30 суден тіньового флоту Росії, які відповідальні за транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів.
- Раніше Bloomberg повідомляв, що ЄС працює над новим пакетом санкцій, націлених на тіньовий флот танкерів, які Росія використовує для доставки своєї нафти на ринок.
- На початку листопада Управління Євросоюзу по боротьбі з шахрайством – OLAF – розпочало розслідування лазівки, що дозволяла експортувати підсанкційну російську нафту під іншою маркою.
- Politico у жовтні писало, що з 2021 року виявлено щонайменше 9 випадків розливів нафти російськими танкерами у світових водах. Аналітики виявили викиди скрізь: від Таїланду до В’єтнаму, Шотландії, Італії та Мексики. Експерти вважають, що це лише питання часу, коли один із цих кораблів зазнає катастрофи з серйозними екологічними та економічними руйнуваннями.
- Газета Financial Times інформувала, що Росія збільшила місткість свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% відповідно до річних обрахунків.