Bloomberg: Росія продовжує перевалку нафту на танкерах біля узбережжя Греції

Біля островів Лесбос і Хіос в Егейському морі перевантажується близько 1 мільйона барелів на місяць дизельного палива, мазуту та інших нафтопродуктів.

Росія продовжує перевалку нафту на танкерах біля узбережжя Греції навіть після того, як Афіни почали військово-морські навчання, аби заблокувати перевантаження продукту, пише Bloomberg.

Згідно з даними аналітичної компанії Vortexa, біля островів Лесбос і Хіос в Егейському морі перевантажується близько 1 мільйона барелів на місяць дизельного палива, мазуту та інших нафтопродуктів.

Перевалка відбувається поблизу Лаконської затоки, але значно меншими обсягами після початку військово-морських навчань. Маневри залишили неушкодженою вузьку ділянку води, і саме там перевантажують нафту.

Перевалки також стали регулярними з травня біля італійського порту Аугуста, коли грецький флот почав свої навчання. 14 листопада навчання продовжили до середини березня.

Зростання перевезень російської нафти та перевалки палива з танкера та танкер в Європі та навколо неї викликало занепокоєння серед екологів щодо безпеки та страхування суден, задіяних у перевалках. Перевалка іноді здійснюється таємно з вимкненими або фальсифікованими цифровими маяками відстеження, що допомагає приховати походження нафти і обійти санкції.