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Ізраїльський посол у США: Ізраїль “за кілька днів” може укласти угоду з “Хезболлою”

Останніми тижнями інші ізраїльські та американські офіційні особи робили схожі прогнози, тому впевненості, що угода буде досягнута, немає.

Ізраїльський посол у США: Ізраїль “за кілька днів” може укласти угоду з “Хезболлою”
Посол Ізраїлю в США Майкл Герцог
Фото: timesofisrael.com

Ізраїль, ймовірно, перебуває “за кілька днів” від угоди про припинення вогню з ліванською “Хезболлою”.

Про це заявив посол Ізраїлю в США після нового раунду човникової дипломатії високопоставленого посланника адміністрації президента Джо Байдена, пише Bloomberg.

“Ми близькі до угоди. Це може статися протягом декількох днів”, ‒ сказав Майкл Герцог ізраїльському армійському радіо сьогодні.

В останні тижні інші ізраїльські та американські офіційні особи робили схожі прогнози, тому насправді невідомо, чи прийме “Хезболла” угоду. Угруповання було серйозно ослаблене після двох місяців посилених ізраїльських авіаударів та наземних атак на південь Лівану. Але “Хезболла” продовжує щодня обстрілювати Ізраїль ракетами і чинити опір наземним операціям ЦАХАЛу.

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У неділю “Хезболла” випустила по Ізраїлю щонайменше 250 ракет і безпілотників, внаслідок чого кілька людей отримали поранення, а ізраїльські ВПС завдали ударів по цілях у Лівані.

Обидві сторони перебувають у конфлікті з того часу, як “Хезболла” почала завдавати ударів по ізраїльській території у жовтні минулого року на знак солідарності з терористами ХАМАСу.

  • Раніше старший радник верховного лідера Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран підтримає будь-яке рішення, прийняте урядом та "опором" Лівану щодо переговорів з припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та Хезболлою.
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