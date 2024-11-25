DW: соціал-демократи висунуть сьогодні Шольца кандидатом у канцлери Німеччини

Цьому передували два тижні напружених дискусій у СДНП.

Німецькі лівоцентристські соціал-демократи (СДПН) мають намір сьогодні офіційно висунути канцлера Олафа Шольца головним кандидатом від партії на дострокових федеральних виборах 23 лютого, повідомляє DW.

У СДНП два тижні тривали напружені дискусії щодо того, чи підтримати чинного канцлера на другий термін, чи натомість підтримати кандидатуру Бориса Пісторіуса.

Міністр оборони Пісторіус ‒ згідно з опитуваннями наразі найпопулярніший політик Німеччини ‒ минулого тижня оголосив, що не балотуватиметься на пост канцлера, і запропонував свою підтримку Шольцу. Це відкрило Шольцу шлях до висунення головним кандидатом від СДПН, але він має низький рейтинг громадського схвалення.

Після висунення кандидатура Шольца має бути офіційно підтверджена на партійній конференції 11 січня, що є простою формальністю.