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DW: соціал-демократи висунуть сьогодні Шольца кандидатом у канцлери Німеччини

Цьому передували два тижні напружених дискусій у СДНП.

DW: соціал-демократи висунуть сьогодні Шольца кандидатом у канцлери Німеччини
Фото: EPA/UPG

Німецькі лівоцентристські соціал-демократи (СДПН) мають намір сьогодні офіційно висунути канцлера Олафа Шольца головним кандидатом від партії на дострокових федеральних виборах 23 лютого, повідомляє DW.

У СДНП два тижні тривали напружені дискусії щодо того, чи підтримати чинного канцлера на другий термін, чи натомість підтримати кандидатуру Бориса Пісторіуса. 

Міністр оборони Пісторіус ‒ згідно з опитуваннями наразі найпопулярніший політик Німеччини ‒ минулого тижня оголосив, що не балотуватиметься на пост канцлера, і запропонував свою підтримку Шольцу. Це відкрило Шольцу шлях до висунення головним кандидатом від СДПН, але він має низький рейтинг громадського схвалення.

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Після висунення кандидатура Шольца має бути офіційно підтверджена на партійній конференції 11 січня, що є простою формальністю.

  • Трипартійна коаліція Німеччини під керівництвом чинного канцлера розпалася, коли Шольц звільнив міністра фінансів від Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера.
  • Раніше DW писало, що 11 грудня депутати Бундестагу отримають на розгляд вотум довіри до нинішнього уряду Німеччини. Саме голосування щодо цього канцлер очікує 16 грудня. 
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