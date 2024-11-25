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У Вільнюсі вантажний літак упав на житловий будинок, загинув пілот

Даних про постраждалих жителів будинку немає.

У Вільнюсі вантажний літак упав на житловий будинок, загинув пілот
DHL
Фото: EPA/UPG

Вранці 25 листопада у Вільнюсі вантажний літак компанії DHL, який летів із німецького Лейпцига, упав на житловий будинок.

Про це повідомляє видання Delfi.

У літаку були четверо людей, це два пілоти і два працівники. Наразі відомо про одного загиблого.

"За даними відділу координування ситуацій Департаменту пожежної безпеки та порятунку, рятувальники звільнили з літака одного з пілотів, він прийшов до тями. До лікарні доставлено двох постраждалих, одна людина померла", - пише видання.

Даних про постраждалих жителів будинку немає. Пожежники евакуювали 12 людей, вони не постраждали. На місці працюють рятувальники. Відомо, що в постраждалому будинку було обладнано чотири квартири.

  • У серпні компанія DHL посилила заходи безпеки. За інформацією представниці компанії, розслідування тривають у кількох країнах, тож DHL Express вжила заходів у всіх європейських державах для захисту своєї мережі, співробітників і об'єктів, а також вантажів клієнтів. Це сталося після того, як пакунок із запалювальним пристроєм мав бути перевантажений у Лейпцигу та відправлений кінцевому адресату. DPA писало, що розслідування проводила прокуратура Карлсруе. До речі, інші країни Європи також постраждали від схожих випадків.
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