У Вільнюсі вантажний літак упав на житловий будинок, загинув пілот

Вранці 25 листопада у Вільнюсі вантажний літак компанії DHL, який летів із німецького Лейпцига, упав на житловий будинок.

Про це повідомляє видання Delfi.

У літаку були четверо людей, це два пілоти і два працівники. Наразі відомо про одного загиблого.

"За даними відділу координування ситуацій Департаменту пожежної безпеки та порятунку, рятувальники звільнили з літака одного з пілотів, він прийшов до тями. До лікарні доставлено двох постраждалих, одна людина померла", - пише видання.

Даних про постраждалих жителів будинку немає. Пожежники евакуювали 12 людей, вони не постраждали. На місці працюють рятувальники. Відомо, що в постраждалому будинку було обладнано чотири квартири.