Мальта, яка головує в ОБСЄ, відреагувала на ракетний удар Росії по Дніпру

"Як країна, що головує в ОБСЄ, ми в черговий раз закликаємо Російську Федерацію негайно припинити всі бойові дії та вивести свої війська з України".

Мальтійське головування в ОБСЄ закликає Росію негайно припинити всі бойові дії проти України та вивести свої війська з території нашої держави в міжнародно визнаних кордонах.

Про це заявив речник Мальтійського головування в ОБСЄ Томас Аттард, передає Укрінформ.

"Мальтійське головування в ОБСЄ глибоко занепокоєне ескалацією насильства, що посилює страждання цивільного населення та підриває перспективи досягнення стійкого й дипломатичного врегулювання цієї війни", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати удар, якого Росія завдала по Дніпру балістичною ракетою.

Аттард нагадав, що у спільній заяві "Трійки ОБСЄ" (чинний, колишній та майбутній голови Організації) з нагоди 1000 днів російської повномасштабної війни проти України, було наголошено, що Мальта "залишається непохитною у своїй відданості досягненню всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні".

"Як країна, що головує в ОБСЄ, ми в черговий раз закликаємо Російську Федерацію негайно припинити всі бойові дії та вивести свої війська з України у її міжнародно визнаних кордонах. Наші зусилля продовжують бути спрямовані на підтримку України та її народу в подоланні руйнівних наслідків цього конфлікту", - заявили у Мальтійському головуванні.