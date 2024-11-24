Велике фіаско: чому Демократична партія програла вибори у США?
Велике фіаско: чому Демократична партія програла вибори у США?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
Про морські справи
Про морські справи
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Reuters: Спецпосланцем Трампа щодо російсько-української війни стане опонент вступу України в НАТО
Reuters: Спецпосланцем Трампа щодо російсько-української війни стане опонент вступу України в НАТО
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Головний союзник Трампа засудив ідею мирних переговорів між Україною і РФ
Головний союзник Трампа засудив ідею мирних переговорів між Україною і РФ
Буданов: РФ готувалась до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення
Буданов: РФ готувалась до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення
ГоловнаСвіт

Міністр сільського господарства Польщі зустрінеться з фермерами

Причини блокування руху на кордоні безпосередньо України не стосуються.

Міністр сільського господарства Польщі зустрінеться з фермерами
Чеслав Секерський
Фото: Agencja Wyborcza.pl

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський зустрінеться із групою фермерів, які блокують пункт пропуску "Медика - Шегині" на кордоні з Україною.

Про це пише RMF24.

Польські фермери 23 листопада відновили блокування руху вантажівок на ПП "Медика-Шегині", водночас причини блокування безпосередньо не стосуються України. 

Перша причина — невиконання вимог щодо податків польською владою, друга — занепокоєння щодо підписання ЄС угоди з країнами Південної Америки (Бразилією, Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм).

Як розповів Секерський, Міністерство сільського господарства Польщі виступає проти укладення угоди з країнами МЕРКОСУР. Він нагадав, що Варшава і Париж планують блокувати ввезення на ринок ЄС продуктів, які не відповідають європейським стандартам безпеки.

Міністр сільського господарства наголосив, що польський уряд розробляє офіційну позицію з цього питання. Її планують винести на розгляд у вівторок, 26 листопада. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies