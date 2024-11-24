Міністр сільського господарства Польщі зустрінеться з фермерами

Причини блокування руху на кордоні безпосередньо України не стосуються.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський зустрінеться із групою фермерів, які блокують пункт пропуску "Медика - Шегині" на кордоні з Україною.

Про це пише RMF24.

Польські фермери 23 листопада відновили блокування руху вантажівок на ПП "Медика-Шегині", водночас причини блокування безпосередньо не стосуються України.

Перша причина — невиконання вимог щодо податків польською владою, друга — занепокоєння щодо підписання ЄС угоди з країнами Південної Америки (Бразилією, Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм).

Як розповів Секерський, Міністерство сільського господарства Польщі виступає проти укладення угоди з країнами МЕРКОСУР. Він нагадав, що Варшава і Париж планують блокувати ввезення на ринок ЄС продуктів, які не відповідають європейським стандартам безпеки.

Міністр сільського господарства наголосив, що польський уряд розробляє офіційну позицію з цього питання. Її планують винести на розгляд у вівторок, 26 листопада.