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У Польщі назвали дату старту передвиборчої кампанії

Кампанія перед виборами президента Польщі стартує 8 січня. 

У Польщі назвали дату старту передвиборчої кампанії
Фото: rmf24.pl

Маршалок Сейму Польщі Шимон Головня заявив, що кампанія перед президентськими виборами розпочнеться 8 січня 2025 року. 

Про це він повідомив під час зустрічі з виборцями у Рипіні, пише RMF24.

За словами маршалка, передвиборча кампанія і так "триває вже деякий час". Він пояснив, що перша можлива дата – 6 січня, але цей день є вихідним. 7 січня буде днем для виконання всіх можливих формальностей, зокрема із Національною виборчою комісією. Головня також заявив, що призначить вибори президента Республіки Польща в "першу можливу дату".

Саме після старту кампанії розпочнеться процес, у якому кандидати зможуть прозоро конкурувати між собою, збирати підписи та забезпечити проведення виборів належним чином. 

"Тобто в атмосфері спокою, чесної гри, нормальної предметної дискусії, без будь-яких хитрощів, без будь-яких інтриг" , – сказав Головня. 

Проте він що поки що не оголошуватиме дату виборів, оскільки має проконсультуватися з цього приводу в Національній виборчій комісії. Єдине, що відомо – це те, що обиратимуть президента у травні. 

Відповідно до Виборчого кодексу, маршалок Сейму призначає вибори не раніше ніж за 7 місяців і не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення терміну повноважень чинного Президента Польщі та призначає їхню дату на неробочий день, обираючи дату, що припадає не раніше ніж за 100 і не пізніше ніж за 75 днів до закінчення терміну повноважень глави держави. 

Постанову про дату виборів оприлюднять та опублікують у Віснику законів Республіки Польща не пізніше ніж на третій день від підписання документу. 

  • "Громаднянська коаліція" оголосить свого кандидата на пост президента в суботу. У цей день мають бути оголошені результати голосування на праймеріз, в якому змагаються мер Варшави, заступник голови PO Рафал Тшасковський і глава МЗС Радослав Сікорський. Згідно з опитуваннями, наступним президентом Польщі стане саме провладний кандидат.
  • Радослав Сікорський вже презентував свою президентську кампанію, однією з головних тем якої є війна в Україні.
  • Про участь у президентських виборах наступного року вже заявили спікер Сейму та голова "Польщі 2050" Шимон Головня, Славомір Менцен із "Конфедерації" та Марек Якубяк із "Вільних республіканців".
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не претендуватиме на цю посаду. 
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