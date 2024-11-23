У Польщі назвали дату старту передвиборчої кампанії

Маршалок Сейму Польщі Шимон Головня заявив, що кампанія перед президентськими виборами розпочнеться 8 січня 2025 року.

Про це він повідомив під час зустрічі з виборцями у Рипіні, пише RMF24.

За словами маршалка, передвиборча кампанія і так "триває вже деякий час". Він пояснив, що перша можлива дата – 6 січня, але цей день є вихідним. 7 січня буде днем для виконання всіх можливих формальностей, зокрема із Національною виборчою комісією. Головня також заявив, що призначить вибори президента Республіки Польща в "першу можливу дату".

Саме після старту кампанії розпочнеться процес, у якому кандидати зможуть прозоро конкурувати між собою, збирати підписи та забезпечити проведення виборів належним чином.

"Тобто в атмосфері спокою, чесної гри, нормальної предметної дискусії, без будь-яких хитрощів, без будь-яких інтриг" , – сказав Головня.

Проте він що поки що не оголошуватиме дату виборів, оскільки має проконсультуватися з цього приводу в Національній виборчій комісії. Єдине, що відомо – це те, що обиратимуть президента у травні.

Відповідно до Виборчого кодексу, маршалок Сейму призначає вибори не раніше ніж за 7 місяців і не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення терміну повноважень чинного Президента Польщі та призначає їхню дату на неробочий день, обираючи дату, що припадає не раніше ніж за 100 і не пізніше ніж за 75 днів до закінчення терміну повноважень глави держави.

Постанову про дату виборів оприлюднять та опублікують у Віснику законів Республіки Польща не пізніше ніж на третій день від підписання документу.