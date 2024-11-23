Канада дала зрозуміти, що виконає рішення про арешт прем'єра Ізраїлю

Канада має намір "дотриматися усіх зобов'язань у відповідності до Римського статуту", коли йдеться про виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
Як пише "Укрінформ", міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі нагадала, що Канада є однією із країн-засновниць суду і "завжди вірила в обов'язковість дотримання міжнародного права". Для цього, за словами урядовиці, "потрібна світова підзвітність".
Як розповіла Жолі, "у Смузі Гази спостерігається катастрофічна ситуація", і "надто багато жінок та дітей були вбиті". Очільниця МЗС стверджує, що "Канада давно відстоює позицію необхідності перемир'я".
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наполягає, що усі країни блоку повинні будуть арештувати Нетаньягу у випадку його приїзду.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір проігнорувати цю вимогу, хоча країна є підписантом Римського статуту.
- Сполучені Штати відкидають рішення МКС.