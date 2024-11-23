Канада дала зрозуміти, що виконає рішення про арешт прем'єра Ізраїлю

У міністерстві закордонних справ розповіли про "катастрофу в Газі" та потребу перемир'я.

Канада має намір "дотриматися усіх зобов'язань у відповідності до Римського статуту", коли йдеться про виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Як пише "Укрінформ", міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі нагадала, що Канада є однією із країн-засновниць суду і "завжди вірила в обов'язковість дотримання міжнародного права". Для цього, за словами урядовиці, "потрібна світова підзвітність".

Як розповіла Жолі, "у Смузі Гази спостерігається катастрофічна ситуація", і "надто багато жінок та дітей були вбиті". Очільниця МЗС стверджує, що "Канада давно відстоює позицію необхідності перемир'я".