​МКС видав ордери на арешт Беньяміна Нетаньягу та Йоава Галланта

Сьогодні, 21 листопада 2024 року, Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МКС.

Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, – дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.

Ордери на арешт мають гриф «секретно», щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування. Однак Палата вирішила оприлюднити деяку інформацію. Крім того, суд вважає, що в інтересах потерпілих та їхніх сімей повідомити їм про наявність ордерів.

У повідомленні йдеться про те, що Палата "знайшла розумні підстави" вважати, що Нетаньягу та Галлант несуть кримінальну відповідальність за такі злочини:

військовий злочин голодування як метод ведення війни;

також злочини проти людяності у вигляді вбивства, переслідування та інших нелюдських дій.

Нетаньяху та Галлант несуть кримінальну відповідальність як цивільні начальники за воєнний злочин у вигляді навмисного нападу на цивільне населення.

У МКС уточнили, що одери видали через дії обох чиновників, які стосувалися діяльності ізраїльських урядових органів і збройних сил проти цивільного населення в Палестині, а точніше проти цивільного населення в Газі. Тобто йдеться про відносини між двома сторонами міжнародного збройного конфлікту, а також відносин між державою-окупантом і населенням на окупованій території.

Обох політиків звинувачують у тому, що вони навмисно та свідомо позбавляли цивільне населення в Газі засобів, необхідних для виживання: води, їжі, ліків та медичного приладдя, а також палива та електроенергії, щонайменше з 8 жовтня 2023 р. по 20 травня 2024 р. Зазначається, що Нетаньягу та Галлант перешкоджали у наданні гуманітарної допомоги потребуючому населенню в Газі, а рішення про дозвіл або збільшення гуманітарної допомоги часто були умовними. Фактично ці рішення були відповіддю на тиск міжнародної спільноти чи на прохання Сполучених Штатів Америки.

"У будь-якому випадку збільшення гуманітарної допомоги було недостатнім для покращення доступу населення до товарів першої необхідності", – уточнили у суді.

Згідно із ордерами, Нетаньяху та Галлант несуть кримінальну відповідальність за військовий злочин у вигляді голодування як методу ведення війни.

Суд зазначив, що брак їжі, води, електроенергії та палива, а також конкретних медичних засобів створив умови життя, розраховані на знищення частини цивільного населення в Газі, що призвело до загибелі мирного населення, в тому числі дітей, внаслідок недоїдання та зневоднення. Стосовно цих жертв було скоєно злочин проти людяності у вигляді вбивства.

Крім того, навмисно обмежуючи або запобігаючи потраплянню медичних товарів і ліків до Гази, зокрема анестетиків і наркозних апаратів, політики також несуть відповідальність за "заподіяння великих страждань шляхом нелюдських дій особам, які потребують лікування". Лікарі змушені були оперувати поранених і проводити ампутації, в тому числі дітям, без анестезії та/або були змушені використовувати неадекватні та небезпечні засоби для заспокоєння пацієнтів, завдаючи цим особам сильний біль і страждання. Це прирівнюють до злочину проти людяності у вигляді інших нелюдських дій.

Така поведінка позбавила значну частину цивільного населення в Газі їхніх основних прав, включаючи права на життя та здоров’я, і що населення було мішенню за політичними та/або національними мотивами. Таким чином, суд визнав, що було вчинено злочин проти людяності у вигляді переслідування.

Також Нетаньяху та Галлант несуть кримінальну відповідальність як цивільні начальники за військовий злочин у навмисному скеруванні нападів на цивільне населення Гази. Зокрема поки розслідують лише два інциденти, які кваліфікувалися як напади, навмисно спрямовані проти цивільних осіб.