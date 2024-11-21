​МКС видав ордери на арешт Беньяміна Нетаньягу та Йоава Галланта

Сьогодні, 21 листопада 2024 року, Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МКС.
Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, – дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.
Ордери на арешт мають гриф «секретно», щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування. Однак Палата вирішила оприлюднити деяку інформацію. Крім того, суд вважає, що в інтересах потерпілих та їхніх сімей повідомити їм про наявність ордерів.
У повідомленні йдеться про те, що Палата "знайшла розумні підстави" вважати, що Нетаньягу та Галлант несуть кримінальну відповідальність за такі злочини:
- військовий злочин голодування як метод ведення війни;
- також злочини проти людяності у вигляді вбивства, переслідування та інших нелюдських дій.
- Нетаньяху та Галлант несуть кримінальну відповідальність як цивільні начальники за воєнний злочин у вигляді навмисного нападу на цивільне населення.
У МКС уточнили, що одери видали через дії обох чиновників, які стосувалися діяльності ізраїльських урядових органів і збройних сил проти цивільного населення в Палестині, а точніше проти цивільного населення в Газі. Тобто йдеться про відносини між двома сторонами міжнародного збройного конфлікту, а також відносин між державою-окупантом і населенням на окупованій території.
Обох політиків звинувачують у тому, що вони навмисно та свідомо позбавляли цивільне населення в Газі засобів, необхідних для виживання: води, їжі, ліків та медичного приладдя, а також палива та електроенергії, щонайменше з 8 жовтня 2023 р. по 20 травня 2024 р. Зазначається, що Нетаньягу та Галлант перешкоджали у наданні гуманітарної допомоги потребуючому населенню в Газі, а рішення про дозвіл або збільшення гуманітарної допомоги часто були умовними. Фактично ці рішення були відповіддю на тиск міжнародної спільноти чи на прохання Сполучених Штатів Америки.
"У будь-якому випадку збільшення гуманітарної допомоги було недостатнім для покращення доступу населення до товарів першої необхідності", – уточнили у суді.
Згідно із ордерами, Нетаньяху та Галлант несуть кримінальну відповідальність за військовий злочин у вигляді голодування як методу ведення війни.
Суд зазначив, що брак їжі, води, електроенергії та палива, а також конкретних медичних засобів створив умови життя, розраховані на знищення частини цивільного населення в Газі, що призвело до загибелі мирного населення, в тому числі дітей, внаслідок недоїдання та зневоднення. Стосовно цих жертв було скоєно злочин проти людяності у вигляді вбивства.
Крім того, навмисно обмежуючи або запобігаючи потраплянню медичних товарів і ліків до Гази, зокрема анестетиків і наркозних апаратів, політики також несуть відповідальність за "заподіяння великих страждань шляхом нелюдських дій особам, які потребують лікування". Лікарі змушені були оперувати поранених і проводити ампутації, в тому числі дітям, без анестезії та/або були змушені використовувати неадекватні та небезпечні засоби для заспокоєння пацієнтів, завдаючи цим особам сильний біль і страждання. Це прирівнюють до злочину проти людяності у вигляді інших нелюдських дій.
Така поведінка позбавила значну частину цивільного населення в Газі їхніх основних прав, включаючи права на життя та здоров’я, і що населення було мішенню за політичними та/або національними мотивами. Таким чином, суд визнав, що було вчинено злочин проти людяності у вигляді переслідування.
Також Нетаньяху та Галлант несуть кримінальну відповідальність як цивільні начальники за військовий злочин у навмисному скеруванні нападів на цивільне населення Гази. Зокрема поки розслідують лише два інциденти, які кваліфікувалися як напади, навмисно спрямовані проти цивільних осіб.
- У червні цього року Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду відклав видачу ордерів на арешт прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта за ймовірні воєнні злочини. Відстрочка відбулася після того, як 10 червня Англія подала заяву на правах «друга суду» проти юрисдикції МКС щодо цього питання.
- Перед цим у травні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу, зокрема Ях’ї Сінвара.
- У відповідь на це США погрожували санкціями до МКС, а Байден виступив на захист Ізраїлю, заявивши, що ізраїльські сили не вчиняють геноциду у своїй військовій кампанії проти бойовиків ХАМАС у Газі, відкидаючи критику з боку пропалестинських протестувальників.
- Міністерство закордонних справ Франції заявило, що Париж підтримав запит МКС на арешт лідерів ХАМАСу та ізраїльських урядовців.
- Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель нагадав, що країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.