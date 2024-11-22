​Лукашенко заявив, що балотуватиметься на сьомий президентський термін, а в разі протестів - відключить інтернет

За його словами, у 2020 році інтернет відключили через те, що "тоді розмова йшла про долю країни".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив, що у разі нових масових акцій протесту, подібних до тих, що відбулися після президентських виборів у 2020 році, повністю відключить інтернет.

Про це він заявив на зустрічі зі студентами кількох навчальних закладів, передає "Радіо Свобода".

"Якщо таке повториться, ми його взагалі вимкнемо. Як ви думаєте, я буду дивитися і молитися, що ви комусь не написали, якщо завтра країни не буде", - сказав Лукашенко.

За його словами, у 2020 році інтернет відключили через те, що "тоді розмова йшла про долю країни".

"Скажу чесно, майже завжди це було з мого дозволу. Якщо у вас дві проблеми, ви починаєте зважувати. На цій чаші терезів була країна", - пояснив Лукашенко.

Вибори президента в Білорусі