​Лукашенко заявив, що балотуватиметься на сьомий президентський термін, а в разі протестів - відключить інтернет

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив, що у разі нових масових акцій протесту, подібних до тих, що відбулися після президентських виборів у 2020 році, повністю відключить інтернет.
Про це він заявив на зустрічі зі студентами кількох навчальних закладів, передає "Радіо Свобода".
"Якщо таке повториться, ми його взагалі вимкнемо. Як ви думаєте, я буду дивитися і молитися, що ви комусь не написали, якщо завтра країни не буде", - сказав Лукашенко.
За його словами, у 2020 році інтернет відключили через те, що "тоді розмова йшла про долю країни".
"Скажу чесно, майже завжди це було з мого дозволу. Якщо у вас дві проблеми, ви починаєте зважувати. На цій чаші терезів була країна", - пояснив Лукашенко.
Вибори президента в Білорусі
- Протести у Білорусі почалися 9 серпня 2020 року, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%.
- Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.
- 15 серпня Лукашенко домовився з Путіним, що РФ "за першим запитом" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпеки.
- Нові президентські вибори призначені на 26 січня 2025 року. Лукашенко вже заявив, що балотуватиметься на сьомий президентський термін.
- Наразі в Білорусі легальна діяльність опозиції фактично неможлива - багато лідерів залишаються ув’язненими або в еміграції, а Лукашенко відмовляється від діалогу зі своїми критиками.
- Після оголошення дати нових президентських виборів у Білорусі репресії в країні посилилися: з кінця жовтня білоруські правозахисники фіксують масові затримання по всій країні.