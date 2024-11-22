Замість Метта Гетца Трамп номінує на посаду генпрокурора Пем Бонді

У минулій адміністрації республіканця вона очолювала комісію США з питань наркотиків.

Обраний президент США Дональд Трамп швидко знайшов заміну Метту Гетцу, який відмовився претендувати на посаду генерального прокурора на тлі опозиції з боку Сенату.

Як повідомляє Reuters, новою кандидаткою від республіканця стала колишня очільниця прокуратури Флориди Пем Бонді.

Бонді вже встигла попрацювати з Трампом під час його першої каденції - тоді вона очолила комісію з питань зловживання наркотичними та опіоїдними речовинами. Останнім часом юристка консультувала Інститут політики "Америка насамперед" - організацію, яка має великий вплив на формування порядку денного новообраного президента.

Експерти відзначають, що Бонді кардинально відрізняється від Гетца в плані досвіду та якостей, потрібних генеральному прокуророві - її кандидатура, найімовірніше, з легкістю пройде затвердження у Сенаті.

Трамп висловив сподівання, що на новій посаді юристка "покладе край політизації федерального обвинувачення - щоб департамент юстиції більше не зміг переслідувати ні мене, ні інших республіканців".