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Завтра польські фермери планують розпочати страйк до кінця року на пункті пропуску “Медика – Шегині”

Протестувальники планують обмежувати рух вантажних автомобілів.

Завтра польські фермери планують розпочати страйк до кінця року на пункті пропуску “Медика – Шегині”
блокада кордону польськими фермерами під час попередніх акцій
Фото: Michał Kołodziejczak

Завтра, 23 листопада, польські фермери планують розпочати страйк до кінця року на пункті пропуску “Медика – Шегині”. Про це повідомляє Львівська митниця. 

“До уваги міжнародних перевізників! За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску “Медика – Шегині” 23 листопада з 9:00 (за київським часом)”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що наразі польські митники поінформували про те, що блокування руху транспортних засобів триватиме до кінця 2024 року.

Протестувальники мають намір пропускати автобуси і легковики в обидва керунки без змін.

Обмеження стосуються лише вантажних авто:

  • На вʼїзд в Україну – по 1 вантажівці впродовж години;
  • Виїзд з України – рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.

Зазначимо, що польські фермери раніше вже блокували кордон з Україною, зокрема в листопаді 2023 року. Це було спробою протесту проти ввозу українського зерна на польський ринок. Фермери стверджували, що українське зерно продавалося дешевше, ніж польське, що завдавало фермерам збитків.

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