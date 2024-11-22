Завтра польські фермери планують розпочати страйк до кінця року на пункті пропуску “Медика – Шегині”

блокада кордону польськими фермерами під час попередніх акцій

Завтра, 23 листопада, польські фермери планують розпочати страйк до кінця року на пункті пропуску “Медика – Шегині”. Про це повідомляє Львівська митниця.

“До уваги міжнародних перевізників! За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску “Медика – Шегині” 23 листопада з 9:00 (за київським часом)”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі польські митники поінформували про те, що блокування руху транспортних засобів триватиме до кінця 2024 року.

Протестувальники мають намір пропускати автобуси і легковики в обидва керунки без змін.

Обмеження стосуються лише вантажних авто:

На вʼїзд в Україну – по 1 вантажівці впродовж години;

Виїзд з України – рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.

Зазначимо, що польські фермери раніше вже блокували кордон з Україною, зокрема в листопаді 2023 року. Це було спробою протесту проти ввозу українського зерна на польський ринок. Фермери стверджували, що українське зерно продавалося дешевше, ніж польське, що завдавало фермерам збитків.