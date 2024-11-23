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В'їзд до нью-йоркського Мангеттену стане платним

У Великому Яблуці боротимуться із заторами та погіршенням якості повітря.

В'їзд до нью-йоркського Мангеттену стане платним
Вид на Мангеттен
Фото: EPA/UPG

Федеральний уряд погодив запровадження у Нью-Йорку плати з автомобілів за в'їзд до легендарного Мангеттену, де розташовані найвідоміші пам'ятки та найбільші офісні центри міста.

Як пише The Hill, спершу планувалося, що за потрапляння до центру Великого Яблука доведеться викласти 15 доларів. Проте згодом суму зменшили, щоб викликати менше нарікань у громадян та контрольних органів. Охочим заїхати на Мангеттен потрібно буде сплатити 9 доларів. Нововведення може запрацювати вже із січня, якщо його не заблокують у суді.

Губернаторка штату Нью-Йорк від Демократичної партії Кеті Гокул переконана, що цей крок дозволить місту водночас розвантажити від транспорту центральні вулиці та ліквідувати затори, а також поліпшити якість повітря і боротися з глобальними змінами клімату.

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