Коаліція держав зі створення спецтрибуналу погодила ключові параметри його роботи

Також члени коаліції уперше ухвалили заяву, яка підтвердила неминучість покарання для агресорів.

12-та зустріч Коаліції держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу. Рига, листопада 2024 року

У Ризі відбулася 12-та зустріч Коаліції держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.

За результатами зустрічі учасники узгодили ключові параметри роботи трибуналу, зокрема, щодо його юрисдикції, а також опрацювали дорожню карту, яка передбачила конкретні подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу.

Крім того, уперше ухвалили заяву, яка підтвердила неминучість покарання для агресорів і в документі наголосили на підтримці найшвидшого створення спеціального трибуналу.

Крім того, коаліція відзначила прогрес у підготовці проєкту двосторонньої угоди між Радою Європи та урядом України щодо створення трибуналу, проєкту його статуту та проєкту розширеної часткової угоди, у якій визначені умови підтримки трибуналу.