У Раді Європи готові долучитись до роботи над спецтрибуналом для РФ

Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк повідомив, що секретаріат Ради Європи готовий долучитись до створення необхідної документаційної бази, що пришвидшить створення спеціального трибуналу для РФ.

Його заяву навів "Укрінформ".

Тарасюк вважає, що цьому може посприяти попередній досвід секретаріату зі створення Реєстру збитків у рекордно короткі терміни у 2023 році. За його словами, на останньому засіданні координаційної групи у Відні Україна зобов’язалась виробити дорожню карту, зокрема, визначитися із наступними етапами і часовими рамками цього.

"Але минуло трохи більше двох тижнів, тож поки що її ще не представили", – сказав Тарасюк.

Проте до наступного засідання, яке має відбутись у Ризі у двадцятих числах листопада, українська сторона має попрацювати ще над одним документом – проєктом декларації, у якій будуть закріплені основні елементи майбутнього трибуналу.

"Найголовніше ж, про що домовились понад 40 експертів з різних країн, це те, що модель трибуналу буде створена саме за угодою з Радою Європи. А основою статуту трибуналу буде проєкт, розроблений секретаріатом Ради Європи", – пояснив Тарасюк.

Подальше функціонування трибуналу та механізм його роботи також має розробити секретаріат РЄ. Також Рада Європи має підготувати розширену часткову угоду, у якій буде прописано те, як має функціонувати трибунал, які у нього будуть адміністративні та фінансові важелі, а також "хто та як це буде робити".

"Це практика Ради Європи. Поки що це питання не завершено, але експертиза секретаріату Ради Європи є тут дуже допоміжною", – додав дипломат.

На думку Тарасюка, найоптимістичніший варіант – досягнення остаточних домовленостей та переходу справ до секретаріату наприкінці поточного року, а песимістичний – це в першій половині наступного завершити з трибуналом "за наявності політичної волі щодо всіх елементів".

"Це мається (на увазі - ред.) документальне завершення. Головне тут – дійти остаточної згоди між провідними стейкхолдерами. А це "Велика Сімка", Європейський Союз і Україна, звичайно. Без України ніхто не буде вирішувати", – наголосив він.

Після досягнення принципових домовленостей координаційної групи процес документостворення буде вже не таким розтягнутим в часі. Окрім того, новий генеральний секретар РЄ Ален Берсе серед пріоритетів своєї роботи виділив 5 пунктів, що стосуються України, до яких увійшли і компенсаційний механізм, і спецтрибунал.