Суд знову переніс оголошення вироку Дональду Трампу у справі про підкуп порнозірки

26 листопада перший в історії США президент з титулом засудженого злочинця Дональд Трамп не почує судовий вирок за своєю кримінальною справою - його оголошення було знову відкладено, цього разу на невизначений термін.

Як нагадує BBC, присяжні ще у травні визнали Трампа винним у підкупі зірки фільмів для дорослих. Спершу суддя Хуан Мерчан збирався визначити покарання для політика у липні, проте саме тоді Верховний суд раптово оголосив, що президент має імунітет від переслідування за свої "офіційні дії".

Тоді служитель Феміди вирішив, що вирок Трамп почує після виборів. Але перемога республіканця та усвідомлення прокурорами неможливості просування кримінальної справи проти вже обраного президента знову змусили Мерчана відмовитись від своїх планів. Тепер суддя хоче почути аргументи сторін у грудні, але нову дату вироку так і не назвав.

Адвокати Трампа заявили, що їхній клієнт здобув остаточну перемогу у цій справі.