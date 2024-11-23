Міністр енергетики Молдови вирушить в Росію на переговори з "Газпромом"

Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков 25 листопада вирушить до Санкт-Петербурга РФ на переговори щодо постачання російського газу в Придністров'я.
Про це повідомляє NewsMaker.
Міністр енергетики Молдови прокоментував свій візит до Санкт-Петербурга і заявив, що "розуміє", що візит до "Росії, яка є країною-агресором – це чутливий момент".
"Але такі наші варіанти: або ви їдете і обговорюєте, або ви не їдете і не обговорюєте. Якщо не обговорюєте, то, на мій погляд, втрачаєте можливість розв'язати проблему", – каже Віктор Парліков.
За його словами, для Молдови важливо домогтися від "Газпрому" ясності в питанні постачання газу в придністровський регіон.
"Ми склали 12 різних сценаріїв, що станеться в тому чи іншому випадку. Ми зможемо впоратися навіть із тим сценарієм, у якому транзит і постачання російського газу в придністровський регіон перервуться, тільки це не найліпший сценарій", – ідеться у заяві міністра.
Парліков розповів, що Кишинів стурбований можливістю припинення постачання газу після 1 січня.
"Усі знають, що придністровський регіон повністю залежить від цього газу. Якщо не буде цього де-факто безкоштовного постачання, то регіон не зможе функціонувати. А там наші громадяни. І соціально-економічний колапс регіону, в якому знаходиться і озброєння, і російська армія, і боєприпаси, створює набагато більші ризики для безпеки на регіональному рівні", – заявив він.
Міністр зазначає, що Молдова "зацікавлена і виступє за збереження постачання газу в придністровський регіон, принаймні в цей період, щоб зберегти спокій".
"Ніхто не хоче дестабілізувати ситуацію", – пояснив молдовський міністр.
За його словами, молдовська делегація на переговорах має намір "зрозуміти, чи буде "Газпром" виконувати свої контрактні зобов'язання постачання газу в придністровський регіон, навіть якщо не буде транзиту через Україну".
"Якщо ні, то це вже інша історія. Нам важлива ясність у цьому питанні, і якомога швидше, щоб підготуватися до сценарію, за якого постачання припиниться. Якщо це станеться, то буде складно для всіх нас", – додав Парліков.
- 3 грудня 2022 року Молдова повністю відмовилася від споживання російського газу, спрямовуючи всі отримані 5,7 млн кубометрів газу на добу в Придністров'я.
- Там газ використовували для побутових потреб, а також для вироблення електроенергії, розташованої в регіоні Молдавської ГРЕС.
- Вироблена електроенергія постачалася в Молдову за ціною $73 за кВт.год, що дешевше від електроенергії, яку закуповують у Румунії, за $95 за кВт.год. електроенергію після початку повномасштабної війни в Україні.