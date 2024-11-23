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Міністр енергетики Молдови вирушить в Росію на переговори з "Газпромом"

Головний енергетик Молдовий обговорить постачання російського газу в Придністров'я.

Міністр енергетики Молдови вирушить в Росію на переговори з "Газпромом"
Фото: NewMaker

Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков 25 листопада вирушить до Санкт-Петербурга РФ на переговори щодо постачання російського газу в Придністров'я.

Про це повідомляє NewsMaker.

Міністр енергетики Молдови прокоментував свій візит до Санкт-Петербурга і заявив, що "розуміє", що візит до "Росії, яка є країною-агресором – це чутливий момент". 

"Але такі наші варіанти: або ви їдете і обговорюєте, або ви не їдете і не обговорюєте. Якщо не обговорюєте, то, на мій погляд, втрачаєте можливість розв'язати проблему", – каже Віктор Парліков.

За його словами, для Молдови важливо домогтися від "Газпрому" ясності в питанні постачання газу в придністровський регіон.

"Ми склали 12 різних сценаріїв, що станеться в тому чи іншому випадку. Ми зможемо впоратися навіть із тим сценарієм, у якому транзит і постачання російського газу в придністровський регіон перервуться, тільки це не найліпший сценарій", – ідеться у заяві міністра.

Парліков розповів, що Кишинів стурбований можливістю припинення постачання газу після 1 січня. 

"Усі знають, що придністровський регіон повністю залежить від цього газу. Якщо не буде цього де-факто безкоштовного постачання, то регіон не зможе функціонувати. А там наші громадяни. І соціально-економічний колапс регіону, в якому знаходиться і озброєння, і російська армія, і боєприпаси, створює набагато більші ризики для безпеки на регіональному рівні", – заявив він. 

Міністр зазначає, що Молдова "зацікавлена і виступє за збереження постачання газу в придністровський регіон, принаймні в цей період, щоб зберегти спокій". 

"Ніхто не хоче дестабілізувати ситуацію", – пояснив молдовський міністр.

За його словами, молдовська делегація на переговорах має намір "зрозуміти, чи буде "Газпром" виконувати свої контрактні зобов'язання постачання газу в придністровський регіон, навіть якщо не буде транзиту через Україну". 

"Якщо ні, то це вже інша історія. Нам важлива ясність у цьому питанні, і якомога швидше, щоб підготуватися до сценарію, за якого постачання припиниться. Якщо це станеться, то буде складно для всіх нас", – додав Парліков.

  • 3 грудня 2022 року Молдова повністю відмовилася від споживання російського газу, спрямовуючи всі отримані 5,7 млн кубометрів газу на добу в Придністров'я. 
  • Там газ використовували для побутових потреб, а також для вироблення електроенергії, розташованої в регіоні Молдавської ГРЕС. 
  • Вироблена електроенергія постачалася в Молдову за ціною $73 за кВт.год, що дешевше від електроенергії, яку закуповують у Румунії, за $95 за кВт.год. електроенергію після початку повномасштабної війни в Україні.
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