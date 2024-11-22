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Власюк: Росія хотіла витратити на мікроелектроніку 7 млрд доларів і не змогла це зробити

Це сталось через санкції проти Росії.

Власюк: Росія хотіла витратити на мікроелектроніку 7 млрд доларів і не змогла це зробити
Росія хотіла витратити на мікроелектроніку 7 млрд доларів (ілюстративне фото)
Фото: Pixabay

Росія не змогла витратити виділені на закупівлю мікроелектроніки гроші.

Про це розповів уповноважений президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк, передає Укрінформ.

“За підрахунками наших партнерів приблизно 7 мільярдів доларів США Росія хотіла витратити на мікроелектроніку і не змогла... Чому? Тому що ринок відреагував (на санкції – ред.), і будь-які компоненти зі списку пріоритетних, це такий список з 50 позицій, купити Росії важко”, - запевнив Власюк.

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Як зауважив уповноважений президента України з питань санаційної політики, є інформація, що банки з Китаю почали відмовляти у платежах, пов’язаних з російським ВПК, або суттєво ускладнювати їх проведення. Це пов'язано із небажанням потрапити під вторинні санкції, передусім США.

  • У США компанію Eleview International її топменеджерів Олега Наяндіна і Віталія Борисенка звинувачують у незаконному експорті американських технологій на мільйони доларів до Росії.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що західні компоненти у ворожих “шахедах” і ракетах – це мікровнески у постійний російський терор. 
  • Міністерство фінансів США 30 жовтня ввело санкції проти 275 осіб та організацій, які беруть участь у постачанні до Росії передових технологій та обладнання, які необхідні для підтримки військової машини. 
  • Туреччина таємно заборонила експорт до Росії американських товарів військового призначення після того, як Вашингтон попередив Анкару про "наслідки", якщо вона не припинить торгівлю.
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