Власюк: Росія хотіла витратити на мікроелектроніку 7 млрд доларів і не змогла це зробити

Це сталось через санкції проти Росії.

Росія не змогла витратити виділені на закупівлю мікроелектроніки гроші.

Про це розповів уповноважений президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк, передає Укрінформ.

“За підрахунками наших партнерів приблизно 7 мільярдів доларів США Росія хотіла витратити на мікроелектроніку і не змогла... Чому? Тому що ринок відреагував (на санкції – ред.), і будь-які компоненти зі списку пріоритетних, це такий список з 50 позицій, купити Росії важко”, - запевнив Власюк.

Як зауважив уповноважений президента України з питань санаційної політики, є інформація, що банки з Китаю почали відмовляти у платежах, пов’язаних з російським ВПК, або суттєво ускладнювати їх проведення. Це пов'язано із небажанням потрапити під вторинні санкції, передусім США.