Власюк: Росія хотіла витратити на мікроелектроніку 7 млрд доларів і не змогла це зробити

Росія не змогла витратити виділені на закупівлю мікроелектроніки гроші.
Про це розповів уповноважений президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк, передає Укрінформ.
“За підрахунками наших партнерів приблизно 7 мільярдів доларів США Росія хотіла витратити на мікроелектроніку і не змогла... Чому? Тому що ринок відреагував (на санкції – ред.), і будь-які компоненти зі списку пріоритетних, це такий список з 50 позицій, купити Росії важко”, - запевнив Власюк.
Як зауважив уповноважений президента України з питань санаційної політики, є інформація, що банки з Китаю почали відмовляти у платежах, пов’язаних з російським ВПК, або суттєво ускладнювати їх проведення. Це пов'язано із небажанням потрапити під вторинні санкції, передусім США.
- У США компанію Eleview International її топменеджерів Олега Наяндіна і Віталія Борисенка звинувачують у незаконному експорті американських технологій на мільйони доларів до Росії.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що західні компоненти у ворожих “шахедах” і ракетах – це мікровнески у постійний російський терор.
- Міністерство фінансів США 30 жовтня ввело санкції проти 275 осіб та організацій, які беруть участь у постачанні до Росії передових технологій та обладнання, які необхідні для підтримки військової машини.
- Туреччина таємно заборонила експорт до Росії американських товарів військового призначення після того, як Вашингтон попередив Анкару про "наслідки", якщо вона не припинить торгівлю.