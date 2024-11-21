Головне за четвер, 21 листопада: наслідки удару по Дніпру, бої на Покровському напрямку, День гідності і свободи

У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ранкових обстрілів РФ по Дніпру та Кривому Рогу. Через російські атаки постраждали понад 30 осіб, є пошкодження.

"Троє постраждалих у Дніпрі. І 31 – у Кривому Розі. Там же, за уточненими даними, 9 пошкоджених багатоквартирних будинків, понівечені 3 адмінбудівлі, пошта, магазин, лінія електропередач", – ідеться у повідомленні очільника Дніпропетровської ОВА.

Цілий день у містах працюють відповідні служби, ліквідовуючи наслідки атак. Людям допомагають психологи і волонтери.

Також російські війська здійснили атаки на Нікопольщину.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 21 листопада кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 114.

Найбільше боїв – на Покровському напрямку.

Продовжується операція в Курській області. Від початку доби російські літаки завдали 15 ударів 22 КАБами по власній території. Українські воїни відбили 11 спроб загарбників прорвати нашу оборону, бої тривають.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 листопада – в новині.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня гідності і свободи, який щорічно відзначають 21 листопада – у дату початку двох українських революцій: Помаранчевої та Гідності.

У опублікованому зверненні президент сказав, що сьогодні "наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді" і як він зневажає і гідність, і свободу, і життя людей, і як він боїться. Як відомо, сьогодні Росія вперше застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

Зеленський додав, що всі характеристики ракети, яку сьогодні випустив ворог, свідчать про те, що це міжконтинентальна балістична зброя. Зараз тривають дослідження.

За словами Зеленського, Путін використовує Україну як полігон і боїться, коли люди поруч з ним живуть і мають гідність. Він робить все, щоб не дати сусіду вирватися з його рук.

Україна очікує висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила сьогодні вранці по Дніпру, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у мережі X.

"Ми очікуємо висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила сьогодні вранці по Україні, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети. Сам удар доводить: Росія не прагне миру. Навпаки, вона докладає всіх зусиль для розширення війни", — повідомив він.

Застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети для атак на Україну свідчить про чергову ескалацію з боку Кремля.

Путін не має наміру вести переговори про мир, а продовжує підвищувати напругу з використанням ядерної риторики, заявив речник ЄС Петер Стано.

Сили оборони підтвердили ураження командного пункту росіян біля Мар'їно в Курській області.

Підрозділи 78-го окремого десантно-штурмового полку "Джміль" Сил безпілотних систем ЗСУ та 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" уразили командний пункт російських військ поблизу Мар'їно Курської області.

"Завдання виконано силами екіпажу "Гарпун" 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78-го окремого десантно-штурмового полку "Джміль" засобами ГК ЗСУ", — ідеться у повідомленні.

Операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту ворога в районі населеного пункту Мар’їно Курської області успішно виконали оператори Сил безпілотних систем.

Сьогодні, 21 листопада 2024 року, Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.

Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, – дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.

Ордери на арешт мають гриф «секретно», щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування. Однак Палата вирішила оприлюднити деяку інформацію. Крім того, суд вважає, що в інтересах потерпілих та їхніх сімей повідомити їм про наявність ордерів.

Ізраїль своєю чергою звинуватив Міжнародний кримінальний суд у корумпованості та упередженості.

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